Πανιώνιος - Καλαμάτα: Ποδοσφαιριστής χτύπησε στο πρόσωπο αντίπαλο και αποβλήθηκε

Σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές, σημειώθηκε στον αγώνα Πανιώνιος- Καλαμάτα, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε αγώνα ανόδου στη Super League, ο Πανιώνιος αντιμετώπισε την Καλαμάτα το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Σμύρνη, ωστόσο μόλις στο 18ο λεπτό, η ομάδα έμεινε με έναν παίκτη λιγότερο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, παίκτες και από τις δύο ομάδες ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα ο Δημήτρης Κολοβός να χτυπήσει στο πρόσωπο τον επιθετικό της Καλαμάτας, Βασίλη Μάντζη.

Ο παίκτης έλαβε απευθείας κόκκινη κάρτα, αλλά και το παιχνίδι συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση εξαιτίας της σημασίας του και για τις δύο ομάδες.