Πανιώνιος - Καλαμάτα: Ποδοσφαιριστής χτύπησε στο πρόσωπο αντίπαλο και αποβλήθηκε

Βίντεο από την στιγμή του περιστατικού ανάμεσα στον Δημήτρη Κολοβό και τον Βασίλη Μάντζη

The LiFO team
Φωτ. Glomex
Σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές, σημειώθηκε στον αγώνα Πανιώνιος- Καλαμάτα, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε αγώνα ανόδου στη Super League, ο Πανιώνιος αντιμετώπισε την Καλαμάτα το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Σμύρνη, ωστόσο μόλις στο 18ο λεπτό, η ομάδα έμεινε με έναν παίκτη λιγότερο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, παίκτες και από τις δύο ομάδες ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα ο Δημήτρης Κολοβός να χτυπήσει στο πρόσωπο τον επιθετικό της Καλαμάτας, Βασίλη Μάντζη.

Ο παίκτης έλαβε απευθείας κόκκινη κάρτα, αλλά και το παιχνίδι συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση εξαιτίας της σημασίας του και για τις δύο ομάδες.

 
