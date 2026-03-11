Μουντιάλ 2026: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Αθλητισμού

Η προοπτική συμμετοχής του Ιράν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται απομακρυσμένη, μετά τη δήλωση του υπουργού Αθλητισμού της χώρας, Αχμάντ Ντονιαμάλι, την Τετάρτη, ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε».

Ο Ντονιαμάλι είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης που αναφέρθηκε στο θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από τότε που οι ΗΠΑ, ένας από τους συνδιοργανωτές, άρχισαν να βομβαρδίζουν τη χώρα με την υποστήριξη του Ισραήλ πριν από 10 ημέρες.

Αμέσως μετά τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές, που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και προκάλεσαν αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και των γειτονικών κρατών του Κόλπου, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αναμένεται από εμάς να προσβλέπουμε με ελπίδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο», προτού διευκρινίσει ότι την τελική απόφαση θα την πάρει η κυβέρνηση.

«Τα παιδιά μας δεν είναι ασφαλή»

Ο Ντονιαμάλι δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς δολοφόνησε τον ηγέτη μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα παιδιά μας δεν είναι ασφαλή και, ουσιαστικά, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συμμετοχή. Λόγω των κακόβουλων ενεργειών τους εναντίον του Ιράν, μας έχουν επιβάλει δύο πολέμους σε διάστημα οκτώ ή εννέα μηνών και έχουν σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους μας. Επομένως, σίγουρα δεν μπορούμε να παραστούμε».

Η χρονική στιγμή της συνέντευξης του Ντονιαμάλι φαίνεται σημαντική, καθώς έρχεται μετά την δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θα είναι ευπρόσδεκτο στη διοργάνωση.

Ο πρόεδρος της FIFA συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Τρίτη. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε στο Politico ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν θα συμμετάσχει.

Ο Ινφαντίνο έγραψε στο Instagram ότι είχε συζητήσει «την κατάσταση των προετοιμασιών» για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Συζητήσαμε επίσης για την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και για το γεγονός ότι η ιρανική ομάδα προκρίθηκε για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2026», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι χρειαζόμαστε ένα γεγονός όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά από ποτέ, και ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή του, καθώς αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», αναφέρει η ανάρτηση του Ινφαντίνο.

Ενδεχόμενες κυρώσεις

Το Ιράν έχει κληρωθεί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλους τους αγώνες του Ομίλου Ζ να έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις ΗΠΑ, δύο στο Λος Άντζελες και ένας στο Σιάτλ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, το Ιράν θα υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις αν αποσυρθεί μονομερώς, με πιθανές κυρώσεις να περιλαμβάνουν αποκλεισμό από μελλοντικά τουρνουά, μια πιθανότητα που φαίνεται πιο πιθανή δεδομένου ότι ο Ινφαντίνο έχει δεσμευτεί δημοσίως για τη συμμετοχή τους.

Τα μέλη της FIFA δεν επιτρέπεται να αποσυρθούν από διαγωνισμούς, και η άρνηση συμμετοχής σε Παγκόσμιο Κύπελλο θα ήταν άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη εποχή. Καμία χώρα δεν έχει αποσυρθεί από το τουρνουά μετά την κλήρωση από το 1950, όταν η Γαλλία και η Ινδία δεν συμμετείχαν, επικαλούμενες τα έξοδα ταξιδιού.

Οι κανονισμοί του τουρνουά της FIFA ορίζουν ότι η αποχώρηση πριν από το τουρνουά επιφέρει πρόστιμο μεταξύ 275.000 ευρώ (238.000 λίρες) και 555.000 ευρώ, ανάλογα με την ημερομηνία της αποχώρησης, και οδηγεί σε παραπομπή στην πειθαρχική επιτροπή της FIFA, η οποία μπορεί να επιβάλει αθλητικές κυρώσεις.

Το Ιράν ήταν η μόνη χώρα που δεν συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της FIFA για τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ατλάντα.

Με πληροφορίες από Guardian