Ιράν: Παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας είχε δεχθεί έντονες πιέσεις για να προστατέψει τις παίκτριες της ιρανικής ομάδας

Οι πέντε παίκτριες του Ιράν που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία / X

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν εγκατέλειψαν το προπονητικό καμπ της ομάδας και ζήτησαν επιτυχώς καταφύγιο στην Αυστραλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του εξόριστου διαδόχου του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλαβί.

Το γραφείο του Ρεζά Παχλαβί, Ιρανού αντιφρονούντα που ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε πως οι παίκτριες Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh και Mona Hamoudi βρίσκονται πλέον σε «ασφαλή τοποθεσία».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε δεχθεί έντονες πιέσεις να προστατεύσει τις παίκτριες της ιρανικής ομάδας μετά τον αποκλεισμό τους από το Ασιατικό Κύπελλο.

Announcement: Prince Reza Pahlavi’s office has been informed that five players from the Iranian women's national football team: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, and Mona Hamoudi, have left the team’s training camp and successfully sought… https://t.co/PdBPRlJxjU — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) March 9, 2026

Ιράν: Τι είχε προηγηθεί με τις παίκτριες της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών

Πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα την περασμένη Δευτέρα, η σιωπή των παικτριών στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, είχε ερμηνευθεί από πολλούς ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλειά τους μετά από επικριτικά δημοσιεύματα στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τον αγώνα της Κυριακής στο Gold Coast, στην πολιτεία Κουινσλάντ, δεκάδες άνθρωποι περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας φωνάζοντας «let them go» («αφήστε τες να φύγουν»), σύμφωνα με το παράρτημα του Associated Press στην Αυστραλία.

Αστυνομικές δυνάμεις και προσωπικό ασφαλείας δημιούργησαν διάδρομο για να μπορέσει το λεωφορείο να αποχωρήσει από το στάδιο, την ώρα που ακούγονταν συνθήματα όπως «save our girls» («σώστε τα κορίτσια μας»).

Υποστηρικτές ανέφεραν επίσης ότι είδαν τουλάχιστον τρεις από τις παίκτριες μέσα στο λεωφορείο να κάνουν το διεθνές σήμα βοήθειας με το χέρι, σύμφωνα με το CNN.

به اطلاع هم‌میهنان و رسانه‌ها می‌رسانیم که پنج بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران به نام‌های فاطمه پسندیده، زهرا قنبری، زهرا سربالی، عاطفه رمضانی‌زاده، و مونا حمودی موفق شدند با ترک اردوی تیم به کشور استرالیا پناهنده شوند. این پنج ورزشکار که هم‌اکنون در مکانی امن هستند، پیوستن خود… pic.twitter.com/fRx7t63HVV — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) March 9, 2026

Με πληροφορίες από Sky News