Τα πιο ανατριχιαστικά 4,75 δευτερόλεπτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η αναρρίχηση ταχύτητας είναι ένα από τα νεότερα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ίσως είναι ήδη το πιο ανατριχιαστικό.

Το να σκαρφαλώνεις τοίχους πιο γρήγορα από τον Spider-Man μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα άκρα των αθλητών, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς φτάνουν στον τερματισμό και μοιάζουν σαν τα χέρια τους να έχουν δώσει μάχη με τρίφτη τυριού.

«Καταστρέφεις συνεχώς τα δάχτυλα και τα γόνατά σου. Είναι αρκετά φρικιαστικό» λέει ο προπονητής αναρρίχησης ταχύτητας, Albert Ok. Οι αναρριχητές, που προσπαθούν να ανέβουν πάνω σε έναν τοίχο ύψους 49 μέτρων σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, χτυπούν τα γόνατά τους, τραυματίζουν τα δάχτυλά τους, ενώ σκαρφαλώνουν ξανά και ξανά την ίδια διαδρομή. Το παραμικρό λάθος βήμα σημαίνει γρατζουνιά, ξύσιμο ή άνοιγμα ενός μέρους του σώματος - και όταν αυτό συμβαίνει αναπόφευκτα, οι ορειβάτες πρέπει απλώς να συνεχίσουν να προχωρούν όσο πιο γρήγορα μπορούν.

«Συνήθως το δάχτυλο σκίζεται», δήλωσε ο προπονητής δύναμης και φυσικής κατάστασης της Team USA, Matt Maddison. Αυτό το ολυμπιακό αγώνισμα μπορεί να είναι ο ορισμός του επαναλαμβανόμενου στρες, γι' αυτό και ο Οκ συνιστά επίσης στους αθλητές του να παίρνουν λιδοκαΐνη, ένα αναισθητικό που δεν κυκλοφορεί στο φαρμακείο, για να αμβλύνουν τον οξύ πόνο.

Η Piper Kelly, μια 24χρονη Αμερικανίδα ορειβάτης ταχύτητας, εξασκείται σε αυτή τη διαδρομή εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Πρόσφατα χρησιμοποίησε τα ημερολόγια προπόνησής της για να υπολογίσει πόσες φορές έχει βάλει τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών της στις ίδιες μικροσκοπικές προεξοχές. «Θα υπολόγιζα ότι είναι κοντά στις 30.000 φορές», δήλωσε η Kelly.

