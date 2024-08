Ολυμπιακοί Αγώνες: Φάλαινα κάνει photobombing και διακόπτει το σέρφινγκ στην Ταϊτή

Μια φάλαινα έδωσε το δικό τους σόου, διακόπτοντας για λίγος τους Ολυμπιακούς Αγώνες του σέρφιγκ που διεξάγονται στην Ταϊτή.

Η φάλαινα έκανε ουσιαστικά ένα μοναδικό photobombing την ώρα που η Τατιάνα Γουέστον-Γουέμπ από τη Βραζιλία και η Μπρίσα Χένεσυ από την Κόστα Ρίκα συμμετείχαν στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, που διεξάγεται στη Γαλλική Πολυνησία, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

