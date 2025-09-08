Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Απόψε ο κρίσιμος αγώνας Ελλάδα - Δανία - Η ώρα και το κανάλι

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό και η Εθνική Ελλάδος θέλει να συνεχίσει ανάλογα απέναντι στη Δανία, την οποία υποδέχεται το βράδυ της Δευτέρας (8/9, 21:45, Alpha) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 2η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026.

Στην πρώτη αγωνιστική η Ελλάδα νίκησε την Λευκορωσία με 5-1, ενώ την ίδια ώρα Δανοί και Σκοτσέζοι έμεναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση, στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ και μια νίκη επί της Δανίας θα ισχυροποιούσε αφάνταστα τη θέση της ενόψει του επόμενου αγώνα, που είναι εκτός έδρας με τη Σκωτία στις 9 Οκτωβρίου.

Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στις διοργανώσεις του 2018 και 2022, αλλά τώρα θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της για την πρώτη θέση στον Γ΄ όμιλο απέναντι στη Δανία, η οποία είναι πιθανό να αποδειχθεί ο μεγαλύτερος αντίπαλός της.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει τρία και έχει χάσει οκτώ από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της εναντίον των Δανών, ενώ το σκορ ήταν 1-1 όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, σε φιλικό αγώνα τον Φεβρουάριο του 2009.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, αλλά έφτασαν στους 16 του Euro 2024, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν ούτε έναν αγώνα στο τουρνουά.

Η τελευταία νίκη της Δανίας επί της Ελλάδας ήταν με 1-0 και σημειώθηκε στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας, γνώριμος των ελληνικών ομάδων αλλά και της Εθνικής, καθώς έχει διευθύνει παιχνίδια τους.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Κρίστενσεν, Ντρέιερ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ, Μέλε, Ντάμσγκαρντ, Ντόλμπεργκ, Μπίρεθ