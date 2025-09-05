Προκριματικά Μουντιάλ: Ελλάδα–Λευκορωσία 5-1 στο Φάληρο με παράσταση κορυφής

Η Εθνική Ελλάδας έκανε ιδανική πρεμιέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συντρίβοντας τη Λευκορωσία 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» (05/09/2025).

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς “καθάρισε” από το πρώτο 45λεπτο, παίζοντας επιθετικό, γρήγορο ποδόσφαιρο και δημιουργώντας καταιγισμό φάσεων.

Η Ελλάδα μπήκε με γκάζια και προηγήθηκε στο 3’ με τον Κ. Καρέτσα έπειτα από υποδειγματική ενέργεια του Παυλίδη. Το 2-0 ήρθε στο 17’ με κεφαλιά του Βαγγέλη Παυλίδη και τρία λεπτά αργότερα (21’) ο Τάσος Μπακασέτας υπέγραψε το 3-0 με σουτ-«γκολάρα». Στο 36’ ο Δημήτρης Κουρμπέλης έκανε το 4-0 με κεφαλιά από κόρνερ του Μπακασέτα.

Στο δεύτερο μέρος, μετά από κλέψιμο του Μπακασέτα και συνεργασία Παυλίδη–Τζόλη, ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στο 63’ για το 5-0. Η Λευκορωσία μείωσε στο 72’ με πέναλτι του Γκερμάν Μπαρκόφσκι (5-1). Στο 69’ ο Κώστας Τζολάκης έκανε σπουδαία επέμβαση σε τετ-α-τετ, ενώ στο 80’ ο Τζόλης έχασε τεράστια ευκαιρία αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα, με αμυνόμενο να διώχνει πάνω στη γραμμή.

Με το επιβλητικό 5-1 και τη διαφορά τερμάτων να μετρά στις ισοβαθμίες, η Ελλάδα αποκτά πολύτιμο «μαξιλάρι». Η προσοχή στρέφεται στη Δευτέρα απέναντι στη Δανία, σε ματς που πιθανώς θα επηρεάσει καθοριστικά τη μάχη της κορυφής, με τη Σκωτία να συμπληρώνει τον όμιλο.

Σκόρερ: Καρέτσας 3’, Παυλίδης 17’, Μπακασέτας 21’, Κουρμπέλης 36’, Τζόλης 63’ — Μπαρκόφσκι 72’ (πέν.)

