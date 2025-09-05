Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Απόψε το Ελλάδα - Λευκορωσία

Η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με πρώτο της στόχο να κατακτήσει τους πρώτους τρεις βαθμούς στον αγώνα απέναντι στη Λευκορωσία.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απόψε στις 21:45 και θα μεταδοθεί από ΕΡΑ ΣΠΟΡ και ALPHA.

Στοχεύοντας στην κατάκτηση της κορυφής στον τρίτο όμιλο, η Εθνική προσβλέπει στην απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής και του Μεξικού.

Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις σε αγωνιστικό επίπεδο, με εξαίρεση τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη. Εκτός απροόπτου θα εμπιστευθεί ξανά τον σχηματισμό 4-3-3. Στο τέρμα θα αγωνιστεί ο Τζολάκης ή ο Μανδάς, με τον πρώτο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Όσο για την τετράδα της άμυνας, αυτή θα αποτελείται, σύμφωνα με το ΕΡΤ sports, από τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα. Στην μεσαία γραμμή, φανέλα βασικού, αναμένεται να πάρουν οι Ζαφείρης, Μουζακίτης και Μπακασέτας και στο κέντρο της επίθεσης, θα παίξει ο Παυλίδης. Οσο για τη δεξιά πτέρυγα θα παίξει ένας εκ των Καρέτσα, Μασούρα και στην αριστερή ο Τζόλης. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται κάποια διαφοροποίηση, κυρίως στην «τριπλέτα» της μεσαίας γραμμής.

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής στον αγώνα με τη Λευκορωσία

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας

Μέσοι: Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας

Επιθετικοί: Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Καρέτσας, Δουβίκας



Με πληροφορίες από ertsports.gr