Πρόβλεψη L’ Équipe: «Κανένα χρυσό μετάλλιο» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου

Χωρίς χρυσό μετάλλιο, αλλά με τρεις σημαντικές διακρίσεις «βλέπει» την Ελλάδα η γαλλική εφημερίδα L’ Équipe ενόψει του 20ού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στίβου, που φιλοξενείται στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Παραμονή της έναρξης, οι εξειδικευμένοι συντάκτες της εφημερίδας παρουσίασαν τις προβλέψεις τους για κάθε αγώνισμα, με τον Μίλτο Τεντόγλου να κατατάσσεται τρίτος στο μήκος, πίσω από τον Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) και τον Ματέο Φουρλάνι (Ιταλία). Έτσι, ο «χρυσός» του 2023 θα αρκεστεί, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, στο χάλκινο μετάλλιο.

Ασημένιο μετάλλιο προβλέπεται για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, όπου πρώτος δίνεται ο ασταμάτητος Άρμαντ Ντουπλάντις, και για την Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό, πίσω από την Γιαπωνέζα Χαρούκα Κιταγκούτσι.

Η πρόβλεψη έρχεται έναν χρόνο μετά τη συγκομιδή δύο μεταλλίων στο Μουντιάλ του 2023 – το χρυσό του Τεντόγλου στο μήκος και το χάλκινο της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. βάδην. Η τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε ξεπεράσει τα δύο μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν το 2003, με πέντε διακρίσεις και πρωταγωνίστριες τις Μιρέλα Μανιάνι, Τασούλα Κελεσίδου και Κατερίνα Θάνου.

Πέρα από τα ελληνικά ονόματα, η L’ Équipe δίνει φαβορί τον Τζαμαϊκανό Τόμσον στα 100 μ. ανδρών και την Αμερικανίδα Τζέφερσον-Γούντεν στα 100 μ. γυναικών, ενώ ξεχωρίζει τον Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) και την Τζούλια Άλφρεντ (Αγία Λουκία) στα 200 μ., καθώς και τους Αιθίοπες δρομείς Γκελέτα και Ασέφα στους μαραθωνίους.