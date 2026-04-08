Πόλο: Η Εθνική νίκησε την Ολλανδία με 14 -11

Η Εθνική πόλο ανδρών επικράτησε της Ολλανδίας με τελικό σκορ 14-11 καταφέρνοντας την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Η ελληνική ομάδα πήρε τη νίκη στην Αλεξανδρούπολη και εξασφάλισε το εισιτήριο, τόσο για την τελική φάση της διοργάνωσης, όσο και για τα Super Final που θα διεξαχθούν στην Αυστραλία το καλοκαίρι.

Τα οκτάλεπτα 3-4, 4-4, 2-2, 2-4

Διαιτητές: Ντερμεντζιάν (ΗΠΑ), Μπλάσκοβιτς (Κροατία)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Μπράνκο Μίτροβιτς): Σπάικερ, Γκμπαντάμασι 1, Ρόουβενχορστ, Φαν ντερ Βέρφε, Μ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Μπάκερ 1, Τε Ρίλε 1, Γ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Φαν ντεν Μπεργκ, Ντε Βέερντ 3, Σνελ, Τεν Μπρουκ 2, Καμπούρτ, Χοφμάιερ 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 7, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Γαρδίκας

