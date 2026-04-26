Ο Sebastian Sawe είναι ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες

Ο Sabastian Sawe από την Κένυα έγινε ο πρώτος άνθρωπος που «έσπασε» το θρυλικό φράγμα των 2 ωρών σε μαραθώνιο.

Σε μια ιστορική στιγμή για τον αθλητισμό, ο Sawe κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών κατά 65 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας τον Μαραθώνιο Λονδίνου με χρόνο 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα την Κυριακή.

Ο δεύτερος, Yomif Kejelcha από την Αιθιοπία, κατέβηκε επίσης κάτω από τις 2 ώρες, τερματίζοντας σε 1:59:41 στον πρώτο μαραθώνιο της καριέρας του, ενώ ο Jacob Kiplimo από την Ουγκάντα έσπασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ - που είχε σημειώσει ο Kelvin Kiptum στο Σικάγο το 2023 - κατά επτά δευτερόλεπτα, τερματίζοντας σε 2:00:28.

Ο 29χρονος Sawe, που διατήρησε τον τίτλο του στο Λονδίνο, ευχαρίστησε τα πλήθη που κατέκλυσαν τους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας για να τον υποστηρίξουν. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για όλους μας εδώ στο Λονδίνο», δήλωσε.

INCREDIBLE!



Sebastian Sawe has broken the marathon world record becoming the first man to ever run under two hours, finishing London with a time of 1:59:30https://t.co/dzkGjb2v8J pic.twitter.com/KCy0oGI9iz — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 26, 2026

Σε μια εντυπωσιακή επίδοση, ο Sawe διένυσε το δεύτερο μισό του αγώνα σε 59 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, αποσπώντας προβάδισμα από τον Kejelcha μετά τα 30 χιλιόμετρα και κάνοντας την τελική του επίθεση στα τελευταία δύο.

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



🏃‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/8SbyxBEbm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Ρεκόρ σημειώθηκε και στον αγώνα των γυναικών, με την Tigst Assefa από την Αιθιοπία να απομακρύνεται περίπου 500 μέτρα πριν τον τερματισμό και να κερδίζει με χρόνο 2:15:41, υπερασπιζόμενη τον τίτλο της με την ταχύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε μαραθώνιο μόνο για γυναίκες.

Ωστόσο, ο χρόνος της ήταν κατά 16 δευτερόλεπτα πιο αργός από το ρεκόρ διαδρομής που είχε σημειώσει η Paula Radcliffe το 2003, όταν ο αγώνας διεξαγόταν με άνδρες και γυναίκες μαζί.

Στους αγώνες με αμαξίδιο, η Ελβετία πέτυχε το απόλυτο, με τον Marcel Hug να κατακτά τον έκτο συνεχόμενο τίτλο στους άνδρες - και όγδοο συνολικά - και την Catherine Debrunner να επικρατεί της Tatyana McFadden σε μια κλειστή μάχη, διατηρώντας τον τίτλο της.