Ο Sebastian Sawe είναι ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες

Ο Κενυάτης δρομέας ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο Λονδίνου με χρόνο 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Ο Sebastian Sawe/Φωτογραφία: EPA
Ο Sabastian Sawe από την Κένυα έγινε ο πρώτος άνθρωπος που «έσπασε» το θρυλικό φράγμα των 2 ωρών σε μαραθώνιο.

Σε μια ιστορική στιγμή για τον αθλητισμό, ο Sawe κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών κατά 65 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας τον Μαραθώνιο Λονδίνου με χρόνο 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα την Κυριακή.

Ο δεύτερος, Yomif Kejelcha από την Αιθιοπία, κατέβηκε επίσης κάτω από τις 2 ώρες, τερματίζοντας σε 1:59:41 στον πρώτο μαραθώνιο της καριέρας του, ενώ ο Jacob Kiplimo από την Ουγκάντα έσπασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ - που είχε σημειώσει ο Kelvin Kiptum στο Σικάγο το 2023 - κατά επτά δευτερόλεπτα, τερματίζοντας σε 2:00:28.

Ο 29χρονος Sawe, που διατήρησε τον τίτλο του στο Λονδίνο, ευχαρίστησε τα πλήθη που κατέκλυσαν τους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας για να τον υποστηρίξουν. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για όλους μας εδώ στο Λονδίνο», δήλωσε.

Σε μια εντυπωσιακή επίδοση, ο Sawe διένυσε το δεύτερο μισό του αγώνα σε 59 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, αποσπώντας προβάδισμα από τον Kejelcha μετά τα 30 χιλιόμετρα και κάνοντας την τελική του επίθεση στα τελευταία δύο.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στον αγώνα των γυναικών, με την Tigst Assefa από την Αιθιοπία να απομακρύνεται περίπου 500 μέτρα πριν τον τερματισμό και να κερδίζει με χρόνο 2:15:41, υπερασπιζόμενη τον τίτλο της με την ταχύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε μαραθώνιο μόνο για γυναίκες.

Ωστόσο, ο χρόνος της ήταν κατά 16 δευτερόλεπτα πιο αργός από το ρεκόρ διαδρομής που είχε σημειώσει η Paula Radcliffe το 2003, όταν ο αγώνας διεξαγόταν με άνδρες και γυναίκες μαζί.

Στους αγώνες με αμαξίδιο, η Ελβετία πέτυχε το απόλυτο, με τον Marcel Hug να κατακτά τον έκτο συνεχόμενο τίτλο στους άνδρες - και όγδοο συνολικά - και την Catherine Debrunner να επικρατεί της Tatyana McFadden σε μια κλειστή μάχη, διατηρώντας τον τίτλο της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

Αθλητισμός / Μαραθώνιος Βοστώνης: «Ήμουν έτοιμος να συρθώ» - Η στιγμή που δρομείς σταματούν για να βοηθήσουν συναθλητή τους

Δρομέας που κατέρρευσε λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου της Βοστώνης σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία δύο συναθλητών του, οι οποίοι εγκατέλειψαν την προσωπική τους επίδοση για να τον στηρίξουν μέχρι τη γραμμή του τερματισμού
