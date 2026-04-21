Βρετανία: Η αστυνομία κατέσχεσε 4.400 «φανέλες μαϊμού» πριν το Μουντιάλ

Περισσότερες από 4.400 απομιμήσεις ποδοσφαιρικών εμφανίσεων κατέσχεσαν οι βρετανικές αρχές σε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στην κεντρική Αγγλία, καθώς εντείνονται οι έλεγχοι ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες αγορές της χώρας, όπου οι αρχές εντόπισαν μεγάλες ποσότητες πλαστών προϊόντων σε πάγκο που βρισκόταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν συνολικά 4.433 φανέλες, μεταξύ των οποίων εμφανίσεις εθνικών ομάδων όπως η Αργεντινή, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Αγγλία, καθώς και συλλόγων της Premier League και άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Τα προϊόντα πωλούνταν σε τιμές περίπου 20 λιρών, έναντι περίπου 80 λιρών για τα αυθεντικά.

Ένας άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία διακίνησης απομιμήσεων και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της συνέχισης της έρευνας. Οι αρχές ανέφεραν ότι θα κληθούν για κατάθεση και άλλα πρόσωπα που εκτιμάται ότι εμπλέκονται.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την ειδική μονάδα για εγκλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας της αστυνομίας του Σίτι του Λονδίνου, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών, και εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία κατά της διακίνησης απομιμήσεων, τόσο σε φυσικά σημεία πώλησης όσο και στο διαδίκτυο. Τα κατασχεθέντα προϊόντα μεταφέρθηκαν για έλεγχο και τεκμηρίωση, ενώ η συνολική ζημία για τη νόμιμη αγορά εκτιμάται ότι αγγίζει τις 400.000 λίρες.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός Τζέιμι Κερκ, η αγορά απομιμήσεων συχνά υποτιμάται ως μικρό αδίκημα, ωστόσο συνδέεται με ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα. «Μπορεί να φαίνεται ως ευκαιρία χαμηλού κόστους, όμως η αγορά τέτοιων προϊόντων μπορεί να χρηματοδοτεί οργανωμένο έγκλημα», σημείωσε, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα προϊόντα αυτά συχνά δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφάλειας και ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Η αύξηση των απομιμήσεων αποδίδεται εν μέρει στις υψηλές τιμές των αυθεντικών εμφανίσεων. Σύμφωνα με την Premier League, οι αρχές απέτρεψαν το 2024 πωλήσεις απομιμήσεων αξίας περίπου 20 εκατ. λιρών. Παράλληλα, διέγραψαν εκατοντάδες χιλιάδες σχετικές καταχωρίσεις από το διαδίκτυο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα θα ενταθεί όσο πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, προειδοποιώντας τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους.

Με πληροφορίες από The Athletic

