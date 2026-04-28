Βαλένθια - Παναθηναϊκός 67-68: Με βολή του Ναν «κλείδωσε» το διπλό στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός, με μειονέκτημα έδρας απέναντι στη Βαλένθια, κατάφερε να επικρατήσει της ισπανικής ομάδας με 67-68, μετά από εύστοχη βολή του Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του απέναντι στη Βαλένθια, έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague, στο «ταξίδι» του για την πρόκριση στο Final 4 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται χωρίς τον αρχηγό του Κώστα Σλούκα, μετά από τραυματισμό που υπέστη -στο αριστερό του γόνατο- κατά τη διάρκεια της προπόνησης των «πρασίνων».

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά από την αρχή στην αναμέτρηση, χτίζοντας διαφορά χάρη στην άμυνα και την επιθετική εκρηκτικότητα του Κέντρικ Ναν, ο οποίος έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά. Η Βαλένθια προσπάθησε να επιστρέψει κυρίως μέσα από το τρίποντο, αλλά η αστοχία της από την περιφέρεια αποδείχθηκε καθοριστική.

Παρότι κατάφερε να μειώσει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο φινάλε, δεν μπόρεσε να βρει την τελευταία καθοριστική φάση.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί την ψυχραιμία του στις τελευταίες κατοχές. Με το σκορ στο 67-67, οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση από τη γραμμή των βολών, παίρνοντας το προβάδισμα στα 2,1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ στην τελευταία επίθεση έβγαλαν την άμυνα που χρειάζονταν για να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Κομβικός στο φινάλε ήταν ο Ναν, που ανέλαβε την ευθύνη, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Σορτς και Λεσόρ σε κρίσιμα σημεία, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του σε μεγάλα διαστήματα, παρά τα λάθη και τις χαμένες ευκαιρίες να «καθαρίσει» νωρίτερα το παιχνίδι.

Πλέον, το «τριφύλλι» έχει το πλεονέκτημα και την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα, γνωρίζοντας ότι ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην Ισπανία μπορεί να το φέρει ακόμη πιο κοντά στο Final Four της Αθήνας.

