Πρώην επιθετικός της εθνικής Νιγηρίας πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα

Ο πρώην διεθνής επιθετικός της Νιγηρίας Μάικλ Ενεράμο πέθανε σε ηλικία 40 ετών, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας (NFF).

Ο Ενεράμο κατέρρευσε ενώ συμμετείχε σε τοπικό φιλικό αγώνα στην περιοχή Ungwan Yelwa της Kaduna, πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχε προηγηθεί επαφή με άλλον παίκτη. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ομοσπονδία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε αργότερα τον θάνατό του, με τον γενικό γραμματέα της NFF, δρ Μοχάμεντ Σανούσι, να χαρακτηρίζει την απώλεια «συντριπτική».

Ο Ενεράμο φόρεσε δέκα φορές τη φανέλα της εθνικής Νιγηρίας, των λεγόμενων Super Eagles, και είχε σημαντική παρουσία σε συλλόγους εκτός χώρας, αγωνιζόμενος στην Τυνησία, την Αλγερία, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ξεχώρισε για τη σωματική δύναμη, την ένταση στο παιχνίδι και την εκτελεστική του ικανότητα, στοιχεία που τον έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή στους φιλάθλους των ομάδων όπου αγωνίστηκε.

Η πιο επιτυχημένη περίοδος της καριέρας του καταγράφηκε στην Τυνησία με την Espérance Sportive de Tunis, όπου απέκτησε ιδιαίτερη σχέση με την εξέδρα. Οι φίλαθλοι τον είχαν βαφτίσει «Al Dababa» («Το Τανκ»), εξαιτίας της επιβλητικής παρουσίας του και της δύναμής του στην επίθεση.

ببالغ الحزن والأسى، يودّع الترجي الرياضي التونسي أحد أبنائه الأوفياء مايكل إنرامو



بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي الرياضي التونسي لاعبه السابق النيجيري مايكل إنرامو، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلاً بعد جيل.



لم يكن إنرامو مجرد لاعب مرّ في… pic.twitter.com/Qhzmi62weC — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) April 24, 2026

Σε ανάρτησή της, η ομάδα ανέφερε ότι ο Ενεράμο υπήρξε «σύμβολο δύναμης, αποφασιστικότητας και επιμονής» και ότι χάρισε αξέχαστες στιγμές στον σύλλογο.

Ο Ενεράμο είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί διεθνώς και με την Τυνησία, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε απορρίψει σχετική προσέγγιση, επιλέγοντας τελικά τη Νιγηρία.

Το ντεμπούτο του με την εθνική Νιγηρίας έγινε το 2009 σε φιλικό αγώνα απέναντι στην Τζαμάικα. Συνολικά κατέγραψε δέκα συμμετοχές με την εθνική ομάδα.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διεθνούς καριέρας του ήρθε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010. Ο Ενεράμο σημείωσε γκολ στο 2-2 απέναντι στην Τυνησία, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την πρόκριση της Νιγηρίας στην τελική φάση της διοργάνωσης στη Νότια Αφρική.

Παρά τη συμβολή του στην πρόκριση, δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή για το Μουντιάλ.

Ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, δρ Μοχάμεντ Σανούσι, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο ποδοσφαιρικό κοινό της χώρας.

«Μπορώ μόνο να προσευχηθώ ο Θεός να του χαρίσει αιώνια ανάπαυση και να δώσει στους αγαπημένους του, αλλά και στην ποδοσφαιρική οικογένεια της Νιγηρίας, τη δύναμη να αντέξουν αυτή την απώλεια», ανέφερε.

Eski futbolcumuz Michael Eneramo’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Kırmızı-beyazlı formamız altında verdiği mücadeleyle her zaman hatırlanacak…



Merhum oyuncumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/XvFxQ3apid — Sivasspor (@Sivasspor) April 24, 2026

Ο θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση στον αφρικανικό ποδοσφαιρικό χώρο, καθώς επρόκειτο για ποδοσφαιριστή με ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο θάνατος του Ενεράμο προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών με πρώην Αφρικανούς διεθνείς ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν στο γήπεδο λόγω πιθανού καρδιακού επεισοδίου.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές περιπτώσεις συγκαταλέγονται ο Marc-Vivien Foé από το Καμερούν, ο Cheick Tioté από την Ακτή Ελεφαντοστού και ο Raphael Dwamena από την Γκάνα, οι οποίοι πέθαναν επίσης έπειτα από αιφνίδια επεισόδια σε αγώνες ή προπονήσεις.

Το ζήτημα της καρδιακής υγείας των αθλητών έχει απασχολήσει επανειλημμένα την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Το 2009, ερευνητική ομάδα με τη στήριξη της FIFA είχε αναφέρει ότι μαύροι Αφρικανοί αθλητές φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιακών συμβάντων κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Με αφορμή ανάλογα περιστατικά, ο πρώην επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού και της Τσέλσι, Ντιντιέ Ντρογκμπά, είχε ζητήσει στο παρελθόν την καθιέρωση υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων για όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην πατρίδα του.

Ο θάνατος του Ενεράμο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους, την άμεση ιατρική ανταπόκριση στα γήπεδα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε αγώνες κάθε επιπέδου.

Με πληροφορίες από BBC

