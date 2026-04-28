Ολυμπιακός - Μονακό, 91-70: Εύκολη νίκη και 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά με τη Μονακό, στο περιθώριο των playoffs της Euroleague, επικρατώντας των «Μονεγάσκων» με 91-70.

Παρότι το ξεκίνημα δεν ήταν ιδανικό για τους «ερυθρόλευκους», που βρέθηκαν πίσω στο τέλος της πρώτης περιόδου (19-20), η εικόνα του αγώνα άλλαξε σταδιακά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε την έντασή της στην άμυνα, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 45-36.

Κομβικός για την εξέλιξη του αγώνα ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος αποτέλεσε σταθερή απειλή στην επίθεση, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν και οι Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στα ριμπάουντ και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μονακό, χτίζοντας σταδιακά διαφορά.

Ολυμπιακός - Μονακό: Πώς «κύλησε» το ματς

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες, με επιμέρους σκορ που έφτασε σε διψήφια επίπεδα, εκτόξευσαν τη διαφορά πάνω από τους 15 πόντους (66-51), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η Μονακό προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Μάικ Τζέιμς, ωστόσο δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Στην τελευταία περίοδο, το παιχνίδι μετατράπηκε σε «παράσταση» για τον Ολυμπιακό. Με συνεχόμενα τρίποντα και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν άνετα στο τελικό 91-70,.

Μικρή ανησυχία προκάλεσαν κάποια χτυπήματα μέσα στο ματς, με τον Βεζένκοφ να δέχεται αγκωνιά στο πρόσωπο και να αποχωρεί προσωρινά, ενώ ο Ντόρσεϊ πήγε επίσης στα αποδυτήρια με ενοχλήσεις, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η συνολική εικόνα της ομάδας.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Game 2, ξανά στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να έχει το ψυχολογικό προβάδισμα, αλλά και την προειδοποίηση ότι η Μονακό παραμένει ένας αντίπαλος που μπορεί να γίνει επικίνδυνος αν βρει ρυθμό.