Καραλής: «Μου αγόρασε εισιτήρια για το Παγκόσμιο ενώ δεν είχα προκριθεί» - Η ιστορία που μοιράστηκε στο Φόρουμ των Δελφών

Μια προσωπική ιστορία που, όπως είπε ο ίδιος, θέλει να μοιράζεται, αφηγήθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, περιγράφοντας πώς από μια «χαμένη» σεζόν έφτασε τελικά σε ένα παγκόσμιο μετάλλιο.

«Ήταν το 2020 ή το 2021 και δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Πηδούσα στα 5,70 με 5,80 και δεν ήμουν σε φόρμα για να αγωνιστώ σε μεγάλους αγώνες. Στο τέλος της σεζόν υπήρχε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Εγώ ήμουν στην κατάταξη 18ος ή 20ός και περνούσαν μόνο 12 αθλητές. Δεν είχα την καλύτερη σεζόν. Ο μάνατζέρ μου κι εγώ περιμέναμε να τελειώσει η χρονιά, να κάνω διακοπές και να συνεχίσω την επόμενη, πιστεύοντας ότι θα τα πάω καλύτερα. Είχε φύγει το όνειρο του Παγκοσμίου από το μυαλό μου», ανέφερε αρχικά ο πρωταθλητής του επί κοντώ.

Συνέχισε την περιγραφή του, λέγοντας: «Η μητέρα μου κάτι είχε (δει) σε ένα όνειρο και μου λέει: “Πάρε ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα”. Η μητέρα μου είναι μαζί μου σε όλη την πορεία μου, τη φωνάζω "μάματζερ", οπότε παίζει καθοριστικό ρόλο στην αθλητική μου καριέρα. Περνάνε οι μέρες, λέμε εντάξει δεν θα πάμε τελείωσε, ας ξεκουραστούμε και θα πάμε στο επόμενο. Μου είπε η μητέρα μου «Έχω βγάλει εισιτήριο για το Παγκόσμιο". Της είπα: “Μαμά, έχεις δώσει τόσα λεφτά, άστο…”. Και μου απάντησε: “Θα πας”».

Καραλής: «Από 18ος κατάφερα και πήρα το πρώτο μου παγκόσμιο μετάλλιο»

Οι ημέρες περνούσαν και τίποτα δεν έδειχνε να αλλάζει, όπως τόνισε, μέχρι που άρχισαν οι ανατροπές.

«Με παίρνει ο μάνατζερ και μου λέει ότι ακυρώθηκαν δύο συμμετοχές αθλητών. Ανέβαινα στο ranking. Το όνειρο ήταν εκεί, αλλά ακόμα πολύ μακριά, δεν πίστευα ότι θα πάω. Μετά από λίγες μέρες με ξαναπαίρνει και μου λέει ότι είμαι 14ος -δύο μέρες πριν το Παγκόσμιο. Ακύρωσαν πέντε-έξι αθλητές. Λέω: “Μαμά, ακύρωσες το εισιτήριο;” - “Όχι”, μου λέει. “Καλά, θα χάσουμε τα λεφτά”, της λέω», λέει.

«Φτάνει η προτελευταία μέρα πριν τον αγώνα που ήταν να ακυρωθεί για τα καλά και με παίρνει ο μάνατζερ και μου λέει: “Μανόλο, δεν θα το πιστέψεις, αλλά τελευταία στιγμή ακυρώθηκε ένας αθλητής και μπαίνεις στο Παγκόσμιο. Φτιάξε βαλίτσα”. Κοιτάζω τη μαμά μου και της λέω: “Μαμά, ελπίζω να μην το ακύρωσες…”», πρόσθεσε.

«Από 18ος κατάφερα και πήρα το πρώτο μου παγκόσμιο μετάλλιο, το πρώτο μεγάλο, το χάλκινο», ανέφερε ο Εμμανουήλ Καραλής, εξηγώντας στο τέλος, γιατί επιλέγει να αφηγείται αυτή την εμπειρία.

«Θέλω να λέω αυτή την ιστορία γιατί, όταν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν σε σένα», είπε.