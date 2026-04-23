EuroLeague Playoffs 2026: Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Στην επόμενη φάση της EuroLeague (playoffs) έχουν προκριθεί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αντίστοιχα, στο περιθώριο του «ταξιδιού» τους για το Final 4 της Αθήνας.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:45. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Μονακό - Μπαρτσελόνα, με τον νικητή να συμπληρώνει το ταμπλό των playoffs.
Το τελευταίο εισιτήριο για την οκτάδα θα κριθεί την Πέμπτη 24 Απριλίου (21:00), στον αγώνα Μονακό με Μπαρτσελόνα. Η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στις τρεις νίκες (best of five series).
EuroLeague Playoffs 2026: Το πρόγραμμα των αγώνων
Game 1 - Τρίτη 28 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Game 1 - Τετάρτη 29 Απριλίου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 2 - Πέμπτη 30 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Game 2 - Παρασκευή 1 Μαΐου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 3 - 5/6 Μαΐου
- Μονακό ή Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
- Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
- Παναθηναϊκός - Βαλένθια
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Game 4 (αν χρειαστεί) - 7/8 Μαΐου
- Μονακό ή Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
- Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
- Παναθηναϊκός - Βαλένθια
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Game 5 (αν χρειαστεί) - 12/13 Μαΐου
- Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Το αναλυτικό πρόγραμμα των Game 3, 4 και 5 αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με τη διοργάνωση να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της.
Τα ζευγάρια των playoffs της EuroLeague
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ