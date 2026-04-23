ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

EuroLeague Playoffs 2026: Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Το πλήρες πρόγραμμα των δύο ομάδων - Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε από τα play in και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια

The LiFO team
The LiFO team
EUROLEAGUE PLAYOFFS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό / Eurokinissi
0

Στην επόμενη φάση της EuroLeague (playoffs) έχουν προκριθεί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αντίστοιχα, στο περιθώριο του «ταξιδιού» τους για το Final 4 της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:45. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Μονακό - Μπαρτσελόνα, με τον νικητή να συμπληρώνει το ταμπλό των playoffs.

Το τελευταίο εισιτήριο για την οκτάδα θα κριθεί την Πέμπτη 24 Απριλίου (21:00), στον αγώνα Μονακό με Μπαρτσελόνα. Η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στις τρεις νίκες (best of five series).

EuroLeague Playoffs 2026: Το πρόγραμμα των αγώνων

Game 1 - Τρίτη 28 Απριλίου

  • 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
  • 21:00 Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
  • 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Game 1 - Τετάρτη 29 Απριλίου

  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2 - Πέμπτη 30 Απριλίου

  • 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
  • 21:00 Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
  • 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Game 2 - Παρασκευή 1 Μαΐου

  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 3 - 5/6 Μαΐου

  • Μονακό ή Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
  • Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
  • Παναθηναϊκός - Βαλένθια
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Game 4 (αν χρειαστεί) - 7/8 Μαΐου

  • Μονακό ή Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
  • Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
  • Παναθηναϊκός - Βαλένθια
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Game 5 (αν χρειαστεί) - 12/13 Μαΐου

  • Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
  • Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
  • Βαλένθια - Παναθηναϊκός
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Game 3, 4 και 5 αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με τη διοργάνωση να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της.

Τα ζευγάρια των playoffs της EuroLeague

  • Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
  • Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα
  • Βαλένθια - Παναθηναϊκός
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Αθλητισμός

Tags

0

