Κολωνός: Νεκρή διευθύντρια σχολείου μετά από πτώση από ταράτσα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Κολωνό, όταν διευθύντρια δημοτικού σχολείου έχασε τη ζωή της πέφτοντας στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σοκαρισμένος σύζυγός της ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο σύζυγός της ανέφερε πως η ίδια βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση λόγω της επαγγελματικής της καθημερινότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το STAR.

Υπό έντονη πίεση βρισκόταν η διευθύντρια στον Κολωνό

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από συναδέλφους και τον Σύλλογο Γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω…» είπε ο σύζυγός της μιλώντας στο STAR.

«Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Άφησε την τελευταία της πνοή μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Δύο χρόνια το βίωνε αυτό», πρόσθεσε.

