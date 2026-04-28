Euroleague 2026: Πρεμιέρα σήμερα στα playoffs για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό - Η ώρα και το κανάλι των αγώνων

Από την αναμέτρηση των «πρασίνων» με τη Βαλένθια θα απουσιάζει ο Κώστας Σλούκας λόγω τραυματισμού

Φωτογραφία: Eurokinissi
Απόψε τα βλέμματα του ελληνικού μπάσκετ στρέφονται στα playoffs της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR να ρίχνονται στη μάχη των πρώτων αναμετρήσεών τους.

Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό (21:00, Novasports 4), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να παρατάσσεται ουσιαστικά πλήρης, έχοντας μοναδική απουσία τον Κίναν Έβανς. 

Στον αντίποδα, η ομάδα του Πριγκιπάτου καλείται να διαχειριστεί τη σημαντική απουσία του Νίκολα Μίροτιτς.

Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια (21:45, Novasports Prime), σε μια απαιτητική δοκιμασία μακριά από το ΟΑΚΑ. 

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν χωρίς τον αρχηγό τους, Κώστας Σλούκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού.

Euroleague 2026: Το σημερινό πρόγραμμα

  • Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5)
  • Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4)
  • Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)
