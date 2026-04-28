Euroleague 2026: Πρεμιέρα σήμερα στα playoffs για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό - Η ώρα και το κανάλι των αγώνων

Απόψε τα βλέμματα του ελληνικού μπάσκετ στρέφονται στα playoffs της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR να ρίχνονται στη μάχη των πρώτων αναμετρήσεών τους.

Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό (21:00, Novasports 4), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να παρατάσσεται ουσιαστικά πλήρης, έχοντας μοναδική απουσία τον Κίναν Έβανς.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Πριγκιπάτου καλείται να διαχειριστεί τη σημαντική απουσία του Νίκολα Μίροτιτς.

Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια (21:45, Novasports Prime), σε μια απαιτητική δοκιμασία μακριά από το ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν χωρίς τον αρχηγό τους, Κώστας Σλούκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού.

Euroleague 2026: Το σημερινό πρόγραμμα

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5)

(20:45, Novasports 5) Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4)

(21:00, Novasports 4) Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)