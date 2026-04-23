Ιταλία: «Όχι» στην πρόταση Τραμπ για το Μουντιάλ - «Εγώ θα ντρεπόμουν», λέει ο υπουργός Οικονομικών

Η Ιταλία απάντησε αρνητικά στην πρόταση των ΗΠΑ να συμμετάσχει η εθνική ομάδα στο Μουντιάλ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Πάολο Τζαμπόλι, δήλωσε ότι έχει προτείνει στον Αμερικανό πρόεδρο και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να συμμετάσχει στο φετινό Μουντιάλ ποδοσφαίρου η Εθνική Ιταλίας, στη θέση του Ιράν.

Η Εθνική Ιταλίας αποκλείστηκε στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, το οποίο φέτος διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι ΗΠΑ προτείνουν να ενταχθεί εκ νέου, αντικαθιστώντας το Ιράν, σε περίπτωση που, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, δεν λάβει μέρος.

«Με τα τέσσερα διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που έχουν κερδίσει, οι Ιταλοί μπορούν να δικαιολογήσουν την ένταξή τους», εξήγησε ο Τζαμπόλι.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από την ιταλική κυβέρνηση και τον υπουργό Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι. «Πρώτον, δεν είναι δυνατόν και, δεύτερον, δεν είναι πρέπον. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο έχει προτεραιότητα. Την πρόκριση την πετυχαίνεις στο γήπεδο», δήλωσε.

«Διάβασα ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ θα ήθελε να επανενταχθεί η Ιταλία στο Μουντιάλ. Το θεωρώ ντροπή, εγώ θα ντρεπόμουν», παρενέβη, από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

