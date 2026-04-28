Θεσσαλονίκη: Τι ανέφερε η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι

Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 25χρονη γυναίκα, της οποίας ο 5χρονος γιος βρισκόταν μόνος του στο σπίτι και πέταγε από το μπαλκόνι αντικείμενα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, υποστήριξε ότι θα πήγαινε σε γιατρό και ειδοποίησε νταντά για το παιδί, η οποία δεν ήρθε.

Το περιστατικό με τον 5χρονο στη Θεσσαλονίκη

Νωρίς το μεσημέρι, αστυνομικοί εισήλθαν στην οικοδομή στην οδό Βασιλέως Γεωργίου και πήδηξαν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου από την ταράτσα.

Αφού εξασφάλισαν στην ακεραιότητα του παιδιού βρήκαν έγγραφα με στοιχεία της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της, με την ίδια να επιστρέφει άμεσα.

Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.

Ο ανήλικος πέταξε, εκτός των άλλων, πέτρες και μία ηλεκτρική σκούπα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ