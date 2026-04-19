Super League: Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από τη Λεωφόρο μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός ήταν κυριαρχικός στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και νίκησε με 2-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play off της Super League, παραμένοντας πλέον μοναδικός «κυνηγός» της ΑΕΚ στη μάχη για το πρωτάθλημα, καθώς είναι στη 2η θέση και στο -5 απ’ την κορυφή.

Τα γκολ των Ζέλσον Μάρτινς στο 33’ και του Ροντινέι στο 45’+1’ χάρισαν το μεγάλο διπλό στους «ερυθρόλευκους» που είχαν καλύτερη εικόνα σε όλο το ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στο παιχνίδι και έφτασε κοντά στο γκολ στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα, όταν από γύρισμα του Αντίνο, ο Ταμπόρδα πρόλαβε τους αμυντικούς του Ολυμπιακού και πλάσαρε, όμως ο Τζολάκης απέκρουσε.

Οι Πειραιώτες είχαν την πρώτη δική τους «μεγάλη» στιγμή στο 12’ με τον Ελ Κααμπί, ο οποίος έμεινε όρθιος, κέρδισε χώρο μπροστά απ’ τον Γεντβάι και πλάσαρε στη γωνία, όμως ο Λαφόν έκανε μία σπουδαία επέμβαση.

Ο Τεττέη είχε ένα πλασέ που έφυγε άουτ από καλή θέση στο 16’, ενώ στο 29’ μία ωραία κίνηση και σουτ του Τσικίνιο από μακριά πέρασε ελάχιστα άουτ. Μετά το 25’ ο Ολυμπιακός άρχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα εκμεταλλευόμενος τον έξτρα παίκτη που είχε στα χαφ και στο 31’ είχε άλλη μία τρομερή ευκαιρία με το πλασέ του Ελ Κααμπί στην κίνηση που απέκρουσε ο Λαφόν.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, ο Γεντβάι έκανε τεράστιο λάθος γυρίζοντας την μπάλα προς τα πίσω όπου υπήρχε... ξεχασμένος στην περιοχή του Παναθηναϊκού ο Μαρτίνς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» του Κροάτη στόπερ και δεν αστόχησε από κοντά, κάνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο 34’ το σουτ του Καλάμπρια απ’ το όριο της περιοχής πέρασε άουτ, όπως και το πλασέ του Ταμπόρδα στο 38’ έπειτα απ’ το γύρισμα του Τεττέη. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το ημίχρονο με δεύτερο γκολ. Στο 45’+1’ ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά προς τον Ροντινέι, ο οποίος έμεινε όρθιος ανάμεσα σε δύο παίκτες και με πλασέ νίκησε το Λαφόν για το 2-0 των Πειραιωτών.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γρήγορες αλλαγές του Μπενίτεθ δεν άλλαξαν την εικόνα του αγώνα με τους «πράσινους» να έχουν ορισμένες μικρο-ευκαιρίες, αλλά να μην μπορούν να απειλήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να κάνουν διαχείριση για να «σβήσουν» το ματς μετά το 70’ και στο τέλος πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη που τους διατηρεί εντός της διεκδίκησης του τίτλου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ