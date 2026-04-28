Eurovision 2026 - Akylas: Η νέα του θέση στα στοιχήματα

O Akylas «κερδίζει έδαφος» τις τελευταίες ημέρες στα στοιχήματα για την Eurovision

The LiFO team
Ο Akylas στην παρουσίαση του «Ferto» / Φωτ.: Eurokinissi
Δύο εβδομάδες απέμειναν για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, με τον Akyla να εκπροσωπεί τη χώρα με το τραγούδι «Ferto».

Την ίδια ώρα, η εικόνα ως προς τα στοιχήματα αλλάζει συνεχώς, όσο οι συμμετοχές μπαίνουν στην τελική ευθεία των προετοιμασιών τους. Ο Akylas, μάλιστα, φαίνεται πως «κερδίζει έδαφος» τις τελευταίες ημέρες, ανεβαίνοντας θέση.

Παρόλο που πριν από δύο εβδομάδες (15 Απριλίου), ο Akylas είχε υποχωρήσει στην 5η θέση των προγνωστικών, μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να βρεθεί στην 4η θέση με ποσοστό νίκης 10%.

Η νέα θέση του Akyla όπως προκύπτει από τα στοιχήματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Παραμένει πρώτη η Φινλανδία

Στην πρώτη θέση των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin», συγκεντρώνοντας 31% πιθανότητες νίκης και διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση έχει ανέβει η Δανία με 11%, ενώ η Γαλλία υποχώρησε στην τρίτη θέση με 10%.

Αμέσως πίσω ακολουθεί η Ελλάδα, με τον Akylas να εδραιώνεται στην τέταρτη θέση, ξεπερνώντας την Αυστραλία που πλέον βρίσκεται στην πέμπτη. Στην έκτη θέση παραμένει το Ισραήλ, ενώ ακολουθούν η Σουηδία στην έβδομη και η Ρουμανία στην όγδοη θέση.

Την ίδια στιγμή, η Ιταλία καταγράφει άνοδο στην ένατη θέση, αφήνοντας πίσω της την Ουκρανία που πέφτει στη δέκατη, ενώ η Κύπρος παραμένει εκτός δεκάδας, στην 11η θέση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το House of the Dragon επιστρέφει στις 21 Ιουνίου με νέο trailer γεμάτο φωτιά και αίμα

TV & Media / Το House of the Dragon επιστρέφει στις 21 Ιουνίου με νέο trailer γεμάτο φωτιά και αίμα

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της 3ης σεζόν του House of the Dragon και ανακοίνωσε ότι η σειρά επιστρέφει στις 21 Ιουνίου. Ο πόλεμος των Ταργκάριεν περνά πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση, με τη νέα σεζόν να προαναγγέλλεται πιο σκοτεινή, πιο βίαιη και πιο φιλόδοξη από τις προηγούμενες.
THE LIFO TEAM
Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

TV & Media / Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

Το τρίτο επεισόδιο της νέας σεζόν του Euphoria κατέληξε σε μια από τις πιο βίαιες σκηνές της σειράς, με τον Nate του Τζέικομπ Ελόρντι να πληρώνει με αίμα τα χρέη του, τη νύχτα του γάμου του με την Cassie.
THE LIFO TEAM
Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το «Bad Boy» ντοκιμαντέρ

TV & Media / Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το ντοκιμαντέρ «Bad Boy»

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Sean “Diddy” Combs κατά του NBCUniversal και του Peacock για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυρισμός πως το φιλμ ήταν αυτό που του κατέστρεψε τη φήμη.
THE LIFO TEAM
 
 