Eurovision 2026 - Akylas: Η νέα του θέση στα στοιχήματα

Δύο εβδομάδες απέμειναν για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, με τον Akyla να εκπροσωπεί τη χώρα με το τραγούδι «Ferto».

Την ίδια ώρα, η εικόνα ως προς τα στοιχήματα αλλάζει συνεχώς, όσο οι συμμετοχές μπαίνουν στην τελική ευθεία των προετοιμασιών τους. Ο Akylas, μάλιστα, φαίνεται πως «κερδίζει έδαφος» τις τελευταίες ημέρες, ανεβαίνοντας θέση.

Παρόλο που πριν από δύο εβδομάδες (15 Απριλίου), ο Akylas είχε υποχωρήσει στην 5η θέση των προγνωστικών, μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να βρεθεί στην 4η θέση με ποσοστό νίκης 10%.

Η νέα θέση του Akyla όπως προκύπτει από τα στοιχήματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Παραμένει πρώτη η Φινλανδία

Στην πρώτη θέση των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin», συγκεντρώνοντας 31% πιθανότητες νίκης και διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση έχει ανέβει η Δανία με 11%, ενώ η Γαλλία υποχώρησε στην τρίτη θέση με 10%.

Αμέσως πίσω ακολουθεί η Ελλάδα, με τον Akylas να εδραιώνεται στην τέταρτη θέση, ξεπερνώντας την Αυστραλία που πλέον βρίσκεται στην πέμπτη. Στην έκτη θέση παραμένει το Ισραήλ, ενώ ακολουθούν η Σουηδία στην έβδομη και η Ρουμανία στην όγδοη θέση.

Την ίδια στιγμή, η Ιταλία καταγράφει άνοδο στην ένατη θέση, αφήνοντας πίσω της την Ουκρανία που πέφτει στη δέκατη, ενώ η Κύπρος παραμένει εκτός δεκάδας, στην 11η θέση.