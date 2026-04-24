Τιμωρία 6 αγωνιστικών στον Πρεστιάνι για «ομοφοβική συμπεριφορά» μετά το επεισόδιο με τον Βινίσιους

Ο νεαρός εξτρέμ της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών από την UEFA για «διακριτική /διακριτική συμπεριφορά» σχετικά με το επεισόδιο με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ.

Μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία διευκρίνισε ότι πρόκειται για ομοφοβική συμπεριφορά.

Η απόφαση έρχεται μετά το περιστατικό στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο Βινίσιους Τζούνιορ κατηγόρησε τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή ότι τον αποκάλεσε «μαϊμού» κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των play-offs του Champions League μεταξύ Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Gianluca Prestiani has been handed a six-match suspension by UEFA for discriminatory conduct towards Vinícius Júnior.



Three of the six matches are suspended for two years, meaning he will only serve them if he reoffends during that period.



Βινίσιους: Τι είχε υποστηρίξει ο Πρεστιάνι για τη ρατσιστική επίθεση

Ο Πρεστιάνι, που είχε κατηγορηθεί για ρατσιστική συμπεριφορά, φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της UEFA ότι τα λεγόμενά του δεν ήταν ρατσιστικά αλλά ομοφοβικά, με την πειθαρχική απόφαση να βασίζεται τελικά σε αυτή την εκδοχή.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ο παίκτης τιμωρείται συνολικά με έξι αγώνες σε διοργανώσεις συλλόγων ή εθνικών ομάδων. Από αυτούς, οι τρεις είναι με αναστολή για διάστημα δύο ετών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο Πρεστιάνι έχει ήδη εκτίσει μία αγωνιστική, καθώς δεν αγωνίστηκε στη ρεβάνς των play-offs στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Το περιστατικό είχε προκαλέσει ένταση, με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά την αναμέτρηση για περίπου δέκα λεπτά. Ο Πρεστιάνι είχε τεθεί τότε προσωρινά εκτός για τη ρεβάνς.

Ο Αργεντινός εξτρέμ αρνήθηκε τις κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά, δηλώνοντας σε μέσο της πατρίδας του: «αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι κατηγορήθηκα για κάτι που δεν έκανα. Με επηρέασε πολύ, τιμωρήθηκα χωρίς αποδείξεις για κάτι που δεν είπα».

Στη διπλή αναμέτρηση, η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στη φάση των «16» του Champions League, επικρατώντας συνολικά της Μπενφίκα.

Με πληροφορίες από Le Parisien