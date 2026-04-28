Ιράν: Ο πόλεμος διαλύει την οικονομία - Εκατομμύρια αντιμέτωποι με ανεργία και φτώχεια

Δημοσίευμα του αμερικάνικου δικτύου CNN παρουσιάζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε βάρος του Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η σύγκρουση επιδεινώνει δραματικά την κατάσταση, με εκατομμύρια πολίτες να χάνουν τη δουλειά τους και να οδηγούνται στη φτώχεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η Άσαλ, μια freelance σχεδιάστρια γύρω στα 30 που ζει στην Τεχεράνη, η οποία μέχρι πρόσφτα αποτελούσε μέρος μιας αναπτυσσόμενης ψηφιακής οικονομίας.

Δούλευε κυρίως με πελάτες από το εξωτερικό, όμως, όπως λέει στο CNN, εδώ και σχεδόν δύο μήνες χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, «δεν υπάρχουν νέα πρότζεκτ, δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Είναι σαν να σταμάτησαν όλα από τη μια μέρα στην άλλη».

Ιράν: Τα εισοδήματα δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά έξοδα

Με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, εξηγεί ότι το εισόδημά της πλέον δεν καλύπτει ούτε τα βασικά έξοδα. Όπως και άλλοι Ιρανοί που μίλησαν, επέλεξε να χρησιμοποιήσει μόνο το μικρό της όνομα για λόγους ασφαλείας.

Η Άσαλ είναι μία από τα εκατομμύρια Ιρανών που βιώνουν άμεσα τις συνέπειες της σύγκρουσης. Η απώλεια εργασίας και η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης επηρεάζουν σχεδόν κάθε τομέα της οικονομίας.

Από εργαζόμενους σε διυλιστήρια και κλωστοϋφαντουργίες μέχρι οδηγούς φορτηγών, αεροσυνοδούς και δημοσιογράφους, λίγοι έχουν μείνει ανεπηρέαστοι. Σύμφωνα με στοιχεία, περισσότερα από 23.000 εργοστάσια και επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τις χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές.

Οι άμεσες απώλειες φτάνουν το ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, ενώ η «αλυσιδωτή αντίδραση» στην οικονομία έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον ακόμη ένα εκατομμύριο ανέργους.

Ιράν: Η εικόνα πριν από τον πόλεμο

Η εικόνα ήταν ήδη επιβαρυμένη πριν από τον πόλεμο. Το κατά κεφαλήν εισόδημα στο Ιράν έχει μειωθεί από περίπου 8.000 δολάρια το 2012 σε 5.000 δολάρια το 2024, εξαιτίας του πληθωρισμού, της διαφθοράς και των διεθνών κυρώσεων.

Τώρα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme), έως και 4,1 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να περάσουν κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά το CNN, η οικονομική πίεση γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω του πληθωρισμού, ο οποίος έφτασε το 72% τον Μάρτιο, με τις τιμές των βασικών αγαθών να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Οι αεροπορικές επιδρομές σε πετροχημικές εγκαταστάσεις άφησαν χιλιάδες εργαζομένους χωρίς δουλειά ή σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών. Παράλληλα, η έλλειψη πρώτων υλών έχει προκαλέσει μαζικές απολύσεις.

Ενδεικτικά, το CNN παρουσιάζει τρεις περιπτώσεις επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο: αρχικά, προβάλλει την υπόθεση μίας μεγάλης βιομηχανίας κατασκευής τρέιλερ, η οποία απέλυσε 1.500 εργαζομένους λόγω έλλειψης χάλυβα, στη συνέχεια μία από τις μεγαλύτερες κλωστοϋφαντουργίες της χώρας, που προχώρησε σε 700 απολύσεις, την ώρα που γαλακτοβιομηχανίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω ελλείψεων σε υλικά συσκευασίας.

Η διακοπή των μεταφορών και των εισαγωγών επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, θέτοντας σε κίνδυνο έως και το 50% των θέσεων εργασίας στη χώρα.

Ιράν: Πλήγμα η περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Η περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί καθοριστικό πλήγμα, ειδικά για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες, που αποτελούν σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων από το σπίτι.

Η Σομαγέ, δασκάλα γερμανικών στο Ισφαχάν, αναφέρει ότι αναγκάστηκε να μεταφέρει τα μαθήματά της σε εγχώριες πλατφόρμες, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν αξιόπιστα. «Τίποτα δεν δουλεύει σωστά πια. Οι μαθητές δεν μπορούν να συνδεθούν όλοι μαζί, οι πλατφόρμες καταρρέουν», λέει.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες αντιστοιχούν πλέον στο ένα τρίτο των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας από την έναρξη του πολέμου.

Ως προς τα επίσημα στοιχεία, δείχνουν 147.000 νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μέσα σε δύο μήνες, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με πέρυσι. Οι πιο ευάλωτοι είναι οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης και όσοι απασχολούνται στην ανεπίσημη οικονομία, καθώς διαθέτουν τη μικρότερη προστασία και πολιτική επιρροή.

Την ίδια ώρα, μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Digikala, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, προχωρούν σε μαζικές απολύσεις.

Με πληροφορίες από CNN