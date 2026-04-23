Μαραθώνιος Βοστώνης: «Ήμουν έτοιμος να συρθώ» - Η στιγμή που δρομείς σταματούν για να βοηθήσουν συναθλητή τους

Όταν ο Ajay Haridasse έφτασε σχεδόν στο 42ο χιλιόμετρο της διαδρομής στον μαραθώνιο της Βοστώνης, τα πόδια του τον εγκατέλειψαν.

Στην οδό Boylston, ο πρωτοεμφανιζόμενος δρομέας παραπάτησε, έπεσε, προσπάθησε να σηκωθεί αλλά δεν τα κατάφερε.

«Αφού έπεσα για τέταρτη φορά, ετοιμαζόμουν να συρθώ», δήλωσε στην Boston Herald.

Τότε όμως ένας δρομέας με κίτρινη μπλούζα παρενέβη και προσπάθησε να τον σηκώσει. Έπειτα, ένας άλλος δρομέας με άσπρη μπλούζα βοήθησε να τον σηκώσουν όρθιο. Μαζί τον κράτησαν και άρχισαν να τρέχουν, με τον Haridasse να στηρίζεται στους ώμους τους.

Όλη η σκηνή κοντά στη γραμμή τερματισμού καταγράφηκε από πολλές γωνίες από θεατές, που εντυπωσιάστηκαν από τη σωματική προσπάθεια και την ανιδιοτέλεια που είδαν.

Ένα από τα βίντεο συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές μέσα σε λίγες ώρες μετά τον αγώνα.

A runner cramped up just before the finish line at the Boston Marathon, and a few other runners stopped to help him get across. pic.twitter.com/sCVzFJpNpz — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) April 22, 2026

Χωρίς τον Aaron Beggs, τον δρομέα με τα κίτρινα, και τον Robson Oliveira, τον δρομέα με τα λευκά, ο Haridasse είπε ότι δεν θα είχε προκριθεί για τον επόμενο μαραθώνιο της Βοστώνης, στον οποίο δηλώνει αποφασισμένος να συμμετάσχει.

«Ήξερα ότι δεν θα είχα τη δύναμη να τον βοηθήσω μόνος μου»

Ο Haridasse βρήκε τους αριθμούς συμμετοχής τους και τα προφίλ τους στο Instagram και τους έστειλε μήνυμα για να τους ευχαριστήσει που θυσίασαν τον χρόνο τους για να τον βοηθήσουν.

Οι καλύτερες επιδόσεις του Oliveira αναγράφονται στο προφίλ του. «Αν δεν με βοηθούσε, θα ήταν ο ταχύτερος αγώνας της ζωής του», είπε ο Haridasse.

Και οι δύο πέτυχαν τους χρόνους πρόκρισης για το 2027, κάτι για το οποίο ο Haridasse ένιωσε μεγάλη ευγνωμοσύνη.

«Ήταν μια απόφαση της στιγμής. Όταν μπήκα στην τελική ευθεία του μαραθωνίου, ήμουν λίγα μέτρα μακριά από το προσωπικό μου ρεκόρ, αλλά από μακριά είδα τον [Haridasse] να καταρρέει», έγραψε ο Oliveira σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήξερα ότι δεν θα είχα τη δύναμη να τον βοηθήσω μόνος μου. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: "Θεέ μου, αν σταματήσει κάποιος, θα σταματήσω κι εγώ να βοηθήσω"».

Ο ίδιος ο Oliveira κατέληξε στη ιατρική σκηνή μετά τον αγώνα μαζί με τον Haridasse, ο οποίος υπέφερε από έντονη αφυδάτωση, αλλά σήμερα είναι πολύ καλύτερα.

«Θα επιστρέψω εδώ το 2027, αν ο Θεός το θέλει», πρόσθεσε ο Oliveira.

«Σίγουρα θα ξανατρέξω»

Ο Haridasse είπε ότι θα επιστρέψει κι εκείνος. Ο τεταρτοετής φοιτητής του Northeastern και κάτοικος Μασαχουσέτης ανέφερε ότι μεγάλωσε πηγαίνοντας στον μαραθώνιο της Βοστώνης και πάντα ήξερε ότι ήθελε να συμμετάσχει.

Το χαρακτήρισε «την καλύτερη εμπειρία που υπάρχει» σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Boston Herald την Τρίτη, αφού πήρε ρεπό για να αναρρώσει.

Εκτός από την ευγνωμοσύνη του προς τον Beggs και τον Oliveira, είπε ότι οι εθελοντές της Boston Athletic Association «με έσωσαν», ενώ και οι θεατές τον ενθάρρυναν σε όλη τη διαδρομή.

«Σε όλη τη διαδρομή υπήρχαν άνθρωποι παντού», είπε ο Haridasse, κάτι που είναι χαρακτηριστικό του αγώνα της Βοστώνης. «Θα τρέξω ξανά στη Βοστώνη», είπε. «Σίγουρα θα ξανατρέξω.»

Με πληροφορίες από Boston Herald