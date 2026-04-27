Ο ΟΦΗ κυπελλούχος Ελλάδας μετά από 39 χρόνια: Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο

«Την Κυριακή θέλω ένα γήπεδο γεμάτο! Όσο χωράει να είναι γεμάτο» είπε ο προπονητής του ΟΦΗ στους οπαδούς της ομάδας

Κόσμος του ΟΦΗ πανηγυρίζει με την ομάδα του την κατάκτηση του τροπαίου μετά από 39 χρόνια / Φωτ.: Eurokinissi
Ο ΟΦΗ κατάκτησε το κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, με χιλιάδες οπαδούς του, το απόγευμα της Δευτέρας (27/4), να κατακλύζουν κεντρικά σημεία του Ηρακλείου για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας τους.

Τα προεόρτια στο Ηράκλειο άρχισαν με την πολύ μεγάλη παρέλαση, που πραγματοποιήθηκε με ανοικτό λεωφορείο (Trophy Parade), η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 και είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Η πορεία του πούλμαν άρχισε από το γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» και στη συνέχεια θα κατευθύνθηκε προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας. Στη συνέχεια πέρασε από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα «Λιοντάρια» και τη Λότζια και τελικό προορισμό ξανά το «Θ. Βαρδινογιάνης» μέσω της παραλιακής οδού.

Το πούλμαν του ΟΦΗ μέσα στο πλήθος του Ηρακλείου / Φωτ.: Eurokinissi
Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας / Φωτ.: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Το πούλμαν του ΟΦΗ / Φωτ.: Eurokinissi

ΟΦΗ: Κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια

Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ και η διοίκηση του ΟΦΗ με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση γιόρτασαν μαζί με χιλιάδες φιλους της ομάδας οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταγωνιστές που οδήγησαν την κρητική ομάδα στην κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου της Ιστορίας της και πρώτου μετά το 1987.

Ο Μιχάλης Μπούσης ήταν όρθιος στην οροφή που πούλμαν και πανηγύριζε με την κούπα στα χέρια, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Βασίλης Λαμπρόπουλος έκλεψε την παράσταση, φορώντας τους πανηγυρισμούς μία μάσκα του Captain America.

Σε μία απ' τις πολλές στάσεις που έκανε το πούλμαν του ΟΦΗ, οι παίκτες κι όλο το τιμ ανέβηκαν στο μπαλκόνι του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης για να χαιρετίσουν τον κόσμο, με τον Χρήστο Κόντη να στέλνει ένα μήνυμα για το κυριακάτικο (3/5, 17:00) παιχνίδι με τον Άρη για την 3η αγωνιστική των play off 5-8, λέγοντας:

«Την Κυριακή θέλω ένα γήπεδο γεμάτο! Όσο χωράει να είναι γεμάτο. Όλοι εκεί! Δυνατά, με ψυχή, με καρδιά!», ήταν το μήνυμα του κόουτς του ΟΦΗ, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους της κρητικής ομάδας.

Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγυρίζουν με τους οπαδούς τους / Φωτ.: Eurokinissi
Καπνογόνα και πυρσοί στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας / Φωτ.: Eurokinissi
