Ο Λι Έλντερ, ο πρώτος Αφροαμερικανός παίκτης γκολφ που έπαιξε στο τουρνουά Masters, καταρρίπτοντας τα εμπόδια των φυλετικών φραγμών, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο θάνατος του έγινε γνωστός από το PGA Tour. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο πότε και πού πέθανε, ούτε και τα αίτια του θανάτου του.

Όταν ο Έλντερ εμφανίστηκε στο Augusta National Golf Club τον Απρίλιο του 1975, ήταν 40 ετών. Χρόνια νωρίτερα, είχε περιοριστεί να παίζει στην περιοδεία της United Golfers Association, την εκδοχή του αθλήματος για τους μαύρους πρωταθλητές.

Η PGA της Αμερικής, η εθνική ένωση επαγγελματιών παικτών γκολφ, δεχόταν μόνο «μέλη της καυκάσιας φυλής» μέχρι το 1961.

Ο Έλντερ ήταν μεταξύ των κορυφαίων παικτών στην περιοδεία της UGA. Έπαιξε για πρώτη φορά στο PGA Tour το 1968 και εκείνον τον Αύγουστο έφτασε με τον Τζακ Νίκλαους στα πλέι οφ στο American Golf Classic στο Άκρον του Οχάιο, χάνοντας από «ξαφνικό θάνατο».

Το Masters, δεν είχε ρήτρα που να απαγορεύει τους μαύρους παίκτες του γκολφ, αλλά ανεπίσημα παρέμενε κλειστό για αυτούς. Ωστόσο, με την άνοδο του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στη δεκαετία του 1960, δέχθηκε πίεση να τους ενσωματώσει τις τάξεις του.

Το τουρνουά χαλάρωσε λίγο το 1971 ανακοινώνοντας ότι οποιοσδήποτε παίκτης κέρδιζε στη συνέχεια το PGA Tour θα προκρινόταν αυτόματα.

Ο Έλντερ έφτασε κοντά, τερματίζοντας δεύτερος στο Texas Open και έχασε στα πλέι οφ από τον Λι Τρεβίνο στο τουρνουά στο Greater Hartford το 1972.

Αλλά αυτές οι παραστάσεις δεν έπεισαν τους ιθύνοντες να κάμψουν τους κανόνες και να του δώσουν μια θέση. Ο Έλντερ ξεχώρισε μετά την κατάκτηση του Monsanto Open το 1974 στο Pensacola Country Club στη Φλόριντα, όπου έξι χρόνια νωρίτερα, σε αυτόν και άλλους Αφροαμερικανούς - μέλη του PGA Tour, τους είχαν αρνηθεί την είσοδο.

Αυτή η νίκη έφερε τελικά την πρόσκληση για το Masters του 1975. Εν όψει του τουρνουά, ο Έλντερ δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του.

Ο Έλντερ έπαιξε στο Masters έξι φορές, κατακτώντας την 17η θέση το 1979. Κέρδισε τέσσερα PGA Tour και τερμάτισε δεύτερος 10 φορές, παίζοντας τακτικά μέχρι το 1989 και κερδίζοντας 1,02 εκατομμύρια δολάρια.

Έπαιξε επίσης για την ομάδα των ΗΠΑ στο Ryder Cup το 1979. Συμμετείχε στο PGA Senior Tour- το σημερινό Champions Tour, το 1984 και κέρδισε οκτώ φορές, κερδίζοντας περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Κέρδισε τέσσερα τουρνουά στο εξωτερικό.

Ο Έλντερ και η πρώτη του σύζυγος, Ρόουζ Χάρπερ, δημιούργησαν ένα ίδρυμα το 1974 για να παρέχουν υποτροφίες κολεγίου σε μέλη οικογενειών με περιορισμένα εισοδήματα.

Προώθησε καλοκαιρινά προγράμματα γκολφ για νέους και συγκέντρωσε κεφάλαια για το United Negro College Fund.

Το 2019, ο Έλντερ έλαβε την υψηλότερη διάκριση της Ένωσης του Γκολφ των Ηνωμένων Πολιτειών, το Βραβείο Μπομπ Τζόουνς, που ονομάστηκε από τον συνιδρυτή του Masters.

Ο Ρόμπερτ Λι Έλντερ γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1934 στο Ντάλας, και ήταν ένα από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του, Τσαρλς, οδηγός φορτηγού, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όταν ο Λι ήταν 9 ετών. Η μητέρα του, Αλμέτα, πέθανε τρεις μήνες αργότερα.

