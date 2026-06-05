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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του Game 2 των τελικών της GBL

Απόψε οι «πράσινοι» υποδέχονται στο T-Center τους «ερυθρόλευκους» για τον δεύτερο αγώνα των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς (1-0), οι τελικοί του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ (GBL) μεταφέρονται στο T-Center στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται απόψε (5/6, 21:00) τους «ερυθρόλευκους» στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών.

Οι «πράσινοι» αναζητούν την ισοφάριση της σειράς, ενώ η ομάδα του Πειραιά στοχεύει στο 2-0, που θα της δώσει σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Αθλητισμός

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