Champions League: Σήμερα ο τελικός μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ αναμετρώνται απόψε στις 19:00 στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, στον τελικό του Champions League.

Η γαλλική ομάδα διεκδικεί το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο στη διοργάνωση, ενώ η Άρσεναλ στοχεύει στην πρώτη κατάκτηση της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το περσινό Champions League επικρατώντας της Ίντερ με 5-0 στον τελικό. Από την άλλη πλευρά, η Άρσεναλ συμμετέχει για δεύτερη φορά σε τελικό της διοργάνωσης, καθώς το 2006 είχε ηττηθεί από την Μπαρτσελόνα με 2-1.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και την περασμένη σεζόν στα ημιτελικά, με την Παρί Σεν Ζερμέν να παίρνει την πρόκριση έχοντας επικρατήσει 1-0 εντός έδρας και 2-1 εκτός.

Η Άρσεναλ φτάνει στον τελικό χωρίς ήττα στη φετινή διοργάνωση, με απολογισμό 11 νίκες και 3 ισοπαλίες. Παράλληλα, διαθέτει την καλύτερη άμυνα του Champions League, έχοντας δεχθεί μόλις έξι γκολ και κρατώντας ανέπαφη την εστία της σε εννέα αγώνες.

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, καθώς οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Ασράφ Χακίμι έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και είναι διαθέσιμοι.

Στην Άρσεναλ, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Γιούριεν Τίμπερ. Ο Ολλανδός αμυντικός προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι βρίσκεται στην απαιτούμενη αγωνιστική κατάσταση για να ξεκινήσει στην ενδεκάδα. Εκτός παραμένει ο Μπεν Γουάιτ.

«Θέλουμε να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας», δήλωσε ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ενόψει του τελικού.

