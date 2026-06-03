Ισπανία: Ακυρώθηκε φιλικό της ΛΔ Κονγκό λόγω φόβων για τον Έμπολα

Οι ισπανικές αρχές ακύρωσαν φιλικό αγώνα της εθνικής ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ενόψει του Μουντιάλ, επικαλούμενες ανησυχίες για την επιδημία Έμπολα στη χώρα.

Ο δήμαρχος της πόλης Λα Λίνεα ντε λα Κονσεπσιόν, στη νότια Ισπανία κοντά στα σύνορα με το Γιβραλτάρ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε απόφαση για την απαγόρευση της διεξαγωγής του αγώνα ανάμεσα στη ΛΔ Κονγκό και τη Χιλή, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 9 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε ο Χουάν Φράνκο, η απόφαση ελήφθη προληπτικά έπειτα από συστάσεις των υγειονομικών αρχών της Ανδαλουσίας και της ιατρικής υπηρεσίας του δήμου.

«Η έκθεση της υγειονομικής υπηρεσίας του δήμου συνέστησε κατηγορηματικά να μη διεξαχθεί ο αγώνας λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία», ανέφερε.

Η ΛΔ Κονγκό προετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1974, όταν αγωνιζόταν ακόμη με το όνομα Ζαΐρ.

Η ομάδα είχε προγραμματίσει αρχικά προπονητικό καμπ στη χώρα της, όμως το ακύρωσε μετά το ξέσπασμα της επιδημίας Έμπολα τον περασμένο μήνα και μετέφερε την προετοιμασία της στο Βέλγιο.

Η επιδημία του αιμορραγικού πυρετού ανακοινώθηκε επισήμως στα ανατολικά της χώρας στα μέσα Μαΐου.

Η εθνική ομάδα του Κονγκό είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Δανία σε φιλικό αγώνα στη Λιέγη την Τετάρτη, ενώ στις 22 Μαΐου οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι παίκτες θα πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση για 21 ημέρες πριν τους επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η ΛΔ Κονγκό σχεδιάζει να εγκατασταθεί στο Χιούστον, όπου θα δώσει στις 17 Ιουνίου τον πρώτο αγώνα της στον όμιλο απέναντι στην Πορτογαλία.

Με πληροφορίες από Guardian

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