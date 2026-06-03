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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι του πρώτου τελικού της GBL

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ

The LiFO team
The LiFO team
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ GBL Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Η στιγμή για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή Ελλάδας στο μπάσκετ έφτασε, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη των τελικών της Stoiximan GBL.

Οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι ανοίγουν τη σειρά με τον πρώτο αγώνα.

Ο Ολυμπιακός προσέρχεται στους τελικούς έχοντας ήδη καταγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός στοχεύει να διεκδικήσει με αξιώσεις τον εγχώριο τίτλο, επιδιώκοντας να ανατρέψει τα δεδομένα και να πάρει προβάδισμα στη σειρά από την πρώτη κιόλας αναμέτρηση.

Το πρώτο τζάμπολ των τελικών είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αθλητισμός

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