Arne Slot: Απολύθηκε ο προπονητής της Λίβερπουλ - Το φαβορί αντικατάστασής του

Μετά από μία μέτρια χρονιά στο αγγλικό πρωτάθλημα, όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση, η Λίβερπουλ αποφάσισε το πρωί του Σαββάτου να λύσει τη συνεργασία με τον προπονητή της, Arne Slot.

Όπως αναφέρουν σχετικά διεθνή μέσα ενημέρωσης, φαβορί για αντικαταστάτης του Arne Slot στη Λίβερπουλ θεωρείται ο Αντόνι Ιραόλα.

Ο 43χρονος Ισπανός θεωρείται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος για τον πάγκο της Λίβερπουλ, αν και στη λίστα των ανθρώπων του συλλόγου βρίσκονται επίσης ο προπονητής της Στουτγκάρδης, Σεμπάστιαν Χένες, και ο τεχνικός της Λανς, Πιερ Σαζ.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Arne Slot: Το «αντίο» της Λίβερπουλ

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λίβερπουλ επιβεβαίωσε την απομάκρυνση του Arne Slot από τον πάγκο της, κάνοντας μνεία στο πρωτάθλημα που κατέκτησε πέρυσι η ομάδα.

Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Arne Slot αποχωρεί από τη θέση του προπονητή με άμεση ισχύ, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για τον ορισμό του διαδόχου του, αναφέρει αρχικά ο σύλλογος, για να προσθέσει:

Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο Premier League και με τη βαθιά ευγνωμοσύνη και εκτίμηση ολόκληρου του συλλόγου για την προσφορά του.

Liverpool fire manager Arne Slot after an underwhelming season for the Premier League club. https://t.co/zvGi7xUw0v — CNN (@CNN) May 30, 2026

Arne Slot: Ποιος είναι ο Ιραόλα, πιθανός νέος προπονητής της Λίβερπουλ

Ο Ιραόλα έχει ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν με τον αθλητικό διευθυντή της Λίβερπουλ, Ρίτσαρντ Χιουζ, κατά τη θητεία τους στην Μπόρνμουθ, πριν ο τελευταίος μετακομίσει στο Μέρσεϊσαϊντ το 2024.

Ο Ισπανός προπονητής ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Μπόρνμουθ την Κυριακή με την ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα τερμάτισε στην έκτη θέση της Premier League και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στο Europa League.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η αποχώρησή του από την Μπόρνμουθ τον περασμένο μήνα, το όνομά του συνδέθηκε με αρκετούς συλλόγους. Μεταξύ αυτών ήταν και η Κρίσταλ Πάλας, καθώς ο Όλιβερ Γκλάσνερ έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Κατά καιρούς υπήρξαν δημοσιεύματα που συνέδεσαν τον Ιραόλα και με την Τσέλσι ή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο οι δύο σύλλογοι προχώρησαν τελικά στις προσλήψεις των Τσάμπι Αλόνσο και Μάικλ Κάρικ αντίστοιχα.

Η αποχώρηση του Ιραόλα από την Μπόρνμουθ στο τέλος της σεζόν είχε αποκαλυφθεί από τον The Athletic στις 14 Απριλίου, με τον σύλλογο να επιβεβαιώνει την είδηση αργότερα την ίδια ημέρα. Τη θέση του θα πάρει ο πρώην προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μάρκο Ρόζε, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Ο Ιραόλα ανέλαβε την Μπόρνμουθ το καλοκαίρι του 2023, προερχόμενος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Στην πρώτη του σεζόν η ομάδα τερμάτισε στη 12η θέση της Premier League, γεγονός που οδήγησε στην επέκταση του συμβολαίου του για δύο ακόμη χρόνια. Τη σεζόν 2024-25 η Μπόρνμουθ κατέλαβε την ένατη θέση, μένοντας εννέα βαθμούς μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ φέτος πέτυχε την ιστορική έξοδο στο Europa League.

Πηγές από την Μπόρνμουθ αναφέρουν ότι, παρότι υπάρχει απογοήτευση για την αποχώρησή του, οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν εξαιρετικές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσει στο σύλλογο και οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περίπου 15 μήνες.

Η δουλειά του Ιραόλα στο «Βάιταλιτι Στέιντιουμ» απέσπασε ευρεία αναγνώριση χάρη στο επιθετικό και υψηλής έντασης ποδόσφαιρο που καθιέρωσε. Η Μπόρνμουθ ολοκλήρωσε τη σεζόν με αήττητο σερί 18 αγώνων, εξασφαλίζοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της.

Με πληροφορίες από New York Times, BBC