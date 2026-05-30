Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ: «Είμαστε έτοιμοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα», λέει ο Άταμαν

The LiFO team
Φωτ.: Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 102-94 και πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς της Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, GBL.

Μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και τον Τσέντι Όσμαν να πετυχαίνει 29 πόντους, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν το εισιτήριο στους τελικούς του φετινού πρωταθλήματος, όπου θα διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο Έργκιν Άταμαν εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ: «Παίξαμε τέλειο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, σαν Παναθηναϊκός. Δείξαμε χαρακτήρα στην άμυνα και στην επίθεση, παίξαμε έξυπνα. Δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό για εμάς ότι κερδίσαμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα».

Για το αν η ομάδα είναι έτοιμη για τους τελικούς, ο Άταμαν δήλωσε: «Είμαστε απόλυτα έτοιμοι».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews
 

