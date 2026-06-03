ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Νίκη για τους ερυθρόλευκους με 82-76

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στο ΣΕΦ στους τελικούς της GBL

The LiFO team
The LiFO team
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL, το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου.

Παρότι οι «πράσινοι» προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, επιστρέφοντας από το -17 σε ένα παιχνίδι με πολλή αγωνία και ανατροπές, ο Ολυμπιακός «έκλεισε» με νίκη τον πρώτο τελικό των playoffs της Greek Basketball League και πλέον προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ώρα έναρξης τις 21:00.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76.
 

Αθλητισμός

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