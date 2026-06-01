ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Σερένα Γουίλιαμς: Επιστρέφει στα κορτ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια

Αν και η Γουίλιαμς δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα την αποχώρησή της από το τένις, έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από τον τελευταίο της αγώνα

The LiFO team
The LiFO team
ΣΕΡΕΝΑ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ ΤΕΝΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η Σερένα Γουίλιαμς ετοιμάζεται να επιστρέψει στα κορτ, καθώς θα συμμετάσχει στο τουρνουά διπλού του HSBC Championships την επόμενη εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε το Queen’s Club μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και η Γουίλιαμς δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα την αποχώρησή της από το τένις, έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από τον τελευταίο της αγώνα. Στα τέλη του περασμένου έτους, ωστόσο, άρχισε να κάνει βήματα που έδειχναν μια πιθανή επιστροφή στη δράση.

Η τελευταία της εμφάνιση σε επίσημο αγώνα ήταν το 2022, όταν ηττήθηκε στο US Open από την Αυστραλή Άιλα Τόμλιανοβιτς. Τότε δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «συνταξιοδότηση», δηλώνοντας αντίθετα ότι «απομακρύνεται σταδιακά από το τένις».

Το HSBC Championships θα ξεκινήσει στο Λονδίνο στις 6 Ιουνίου με τα προκριματικά των γυναικών.

Με πληροφορίες από CNN

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H Σερένα Γουίλιαμς δίνει «χαρτζιλίκι» 7 δολάρια την εβδομάδα, μόνο αν εκπληρώσει συγκεκριμένες «υποχρεώσεις»

It's Viral / H Σερένα Γουίλιαμς δίνει «χαρτζιλίκι» 7 δολάρια στην κόρη της, μόνο αν εκπληρώσει συγκεκριμένες «υποχρεώσεις»

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το σφόνδυλο μεταξύ της εργασίας και της απόκτησης των χρημάτων», εξήγησε ο σύζυγος της Σερένα, Αλέξις Οχάνιαν
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ROLAND GARROS JANNIK SINNER ΚΑΥΣΩΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Αθλητισμός / Roland Garros: Αποκλείστηκε το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Jannik Sinner, έπειτα από «μάχη» με τον καύσωνα

Ο Ιταλός τενίστας προσπαθούσε να δροσιστεί με κάθε τρόπο εντός του γηπέδου, με τον ίδιο ωστόσο να δηλώνει πως δεν έφταιγε η ζέστη, απλώς «δεν ήταν η μέρα του»
THE LIFO TEAM
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα 120 εκατ. δολάρια: «Πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις»

Αθλητισμός / Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα 120 εκατ. δολάρια που έχει βγάλει και την πορεία του προς το δισεκατομμύριο

Σε βίντεο του The School Of Hard Knocks, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα χρήματα που έχει βγάλει, τη ζωή πριν το NBA, τις επενδύσεις και τον στόχο του να γίνει δισεκατομμυριούχος
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Αθλητισμός / Μουντιάλ 2026: Αλλαγή σχεδίων για το Ιράν - Μεταφέρει τη βάση του από τις ΗΠΑ στο Μεξικό

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την ασφάλεια
THE LIFO TEAM
 
 