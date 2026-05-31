Νεϊμάρ στο Μουντιάλ: Η δήλωση Αντσελότι για το εάν θα συμμετέχει στον πρώτο αγώνα

Ο επιθετικός της Σάντος αποκλείστηκε από τα φιλικά προετοιμασίας με τον Παναμά και την Αίγυπτο, λόγω του τραυματισμού του στη γάμπα

Φωτ. αρχείου: EPA
Μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι ο Νεϊμάρ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026, δημοσιεύματα σχετικά με τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου διεθνή, άφησαν ερωτήματα για το πότε θα είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο επιθετικός της Σάντος αποκλείστηκε από τα φιλικά προετοιμασίας με τον Παναμά και την Αίγυπτο, λόγω του τραυματισμού του στη γάμπα.

Σε δηλώσεις του, ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, δήλωσε ότι η αποθεραπεία του διεθνούς επιθετικού από τον τραυματισμό στη γάμπα εξελίσσεται καλά και πως δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με το Μαρόκο (στις 13 Ιουνίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ) για την πρεμιέρα του 3ου ομίλου.  

Νεϊμάρ στο Μουντιάλ: «Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα», λέει ο Αντσελότι

«Πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, λάβαμε μια αναφορά από τη Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρήξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα» δήλωσε ο Αντσελότι.

«Μετά τις 27 του μήνα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του Νεϊμάρ. Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό. Πάει καλά και έχει καλή διάθεση… Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν δεν είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, θα είναι έτοιμος για τον δεύτερο. Επομένως, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αντικαταστήσουμε κανέναν», πρόσθεσε.

 
Με πληροφορίες από ertsports
 

 
