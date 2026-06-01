ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έπαιξε ποδόσφαιρο και εντυπωσίασε - «Δεν ξέρουν πόσο καλός είμαι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε πως, εάν ήταν λίγο πιο κοντός, θα έπαιζε στην Premier League

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Facebook Twitter
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σουτάρει σε κενή εστία / Φωτ.: X
0

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, ήταν μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων του τελικού του Champions League, που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ωστόσο, πριν τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, με νικήτρια την πρώτη, συμμετείχε σε φιλικό παιχνίδι.

Παρά το ύψος του (2,11), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα ευέλικτος με την μπάλα, ντριμπλάροντας με άνεση τους αντιπάλους του και σκοράροντας με κεφαλιά. Ο ίδιος, δε, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «Αντετοκουμπίνιο» κατά τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, Ροναλντίνιο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτησή του στα social media

Σε διαδοχικές του αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε πως τελευταία φορά που έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν όντας 11 ετών, προσθέτοντας πως άμα ήταν λίγο «πιο κοντός», θα «έπαιζε άνετα στην Premier League».

«Ο κόσμος δεν ξέρει πραγματικά πόσο καλός είμαι. Στο λέω, εάν έπαιζα και δεν ήμουν 2,11, αλλά 1,65 με 1,70 περίπου, θα πήγαινα εύκολα στην Premier League» είπε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Κατέληξε, λέγοντας: «είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, όπως μπορείς να δεις. Πάντως, εάν ήμουν 1,65, σίγουρα δεν θα έπαιζα στο NBA».

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα 120 εκατ. δολάρια: «Πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις»

Αθλητισμός / Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα 120 εκατ. δολάρια που έχει βγάλει και την πορεία του προς το δισεκατομμύριο

Σε βίντεο του The School Of Hard Knocks, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα χρήματα που έχει βγάλει, τη ζωή πριν το NBA, τις επενδύσεις και τον στόχο του να γίνει δισεκατομμυριούχος
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ROLAND GARROS JANNIK SINNER ΚΑΥΣΩΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Αθλητισμός / Roland Garros: Αποκλείστηκε το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Jannik Sinner, έπειτα από «μάχη» με τον καύσωνα

Ο Ιταλός τενίστας προσπαθούσε να δροσιστεί με κάθε τρόπο εντός του γηπέδου, με τον ίδιο ωστόσο να δηλώνει πως δεν έφταιγε η ζέστη, απλώς «δεν ήταν η μέρα του»
THE LIFO TEAM
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα 120 εκατ. δολάρια: «Πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις»

Αθλητισμός / Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα 120 εκατ. δολάρια που έχει βγάλει και την πορεία του προς το δισεκατομμύριο

Σε βίντεο του The School Of Hard Knocks, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα χρήματα που έχει βγάλει, τη ζωή πριν το NBA, τις επενδύσεις και τον στόχο του να γίνει δισεκατομμυριούχος
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Αθλητισμός / Μουντιάλ 2026: Αλλαγή σχεδίων για το Ιράν - Μεταφέρει τη βάση του από τις ΗΠΑ στο Μεξικό

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την ασφάλεια
THE LIFO TEAM
 
 