Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έπαιξε ποδόσφαιρο και εντυπωσίασε - «Δεν ξέρουν πόσο καλός είμαι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, ήταν μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων του τελικού του Champions League, που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ωστόσο, πριν τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, με νικήτρια την πρώτη, συμμετείχε σε φιλικό παιχνίδι.

Παρά το ύψος του (2,11), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα ευέλικτος με την μπάλα, ντριμπλάροντας με άνεση τους αντιπάλους του και σκοράροντας με κεφαλιά. Ο ίδιος, δε, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «Αντετοκουμπίνιο» κατά τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, Ροναλντίνιο.

Just because people in my position take things for granted, why should I?! I enjoy playing! 💯🤞🏽 https://t.co/4DL1kecTMU — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 31, 2026

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτησή του στα social media

Σε διαδοχικές του αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε πως τελευταία φορά που έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν όντας 11 ετών, προσθέτοντας πως άμα ήταν λίγο «πιο κοντός», θα «έπαιζε άνετα στην Premier League».

«Ο κόσμος δεν ξέρει πραγματικά πόσο καλός είμαι. Στο λέω, εάν έπαιζα και δεν ήμουν 2,11, αλλά 1,65 με 1,70 περίπου, θα πήγαινα εύκολα στην Premier League» είπε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Κατέληξε, λέγοντας: «είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, όπως μπορείς να δεις. Πάντως, εάν ήμουν 1,65, σίγουρα δεν θα έπαιζα στο NBA».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ IT'S VIRAL Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο συνάντησαν τον Travis Scott στον τελικό του Champions League