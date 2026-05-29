Μίλτος Τεντόγλου: Με άλμα στα 8,49 μ. έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος

Το βίντεο με την εντυπωσιακή προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου της Λεμεσού

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε το μεγαλύτερο άλμα εις μήκος στον κόσμο για φέτος
Με άλμα στα 8,49 μ., ο Μίλτος Τεντόγλου πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την προσπάθειά του στο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου της Λεμεσού, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,49 μέτρα και σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος.

Ξεκίνησε με τα πρώτα άλματα να φτάνουν στα 8,04 μ., 8,14 μ. ενώ είχε και ένα άκυρο. Στη συνέχεια πέτυχε 8,29 μ. και 8,19 μ.

Στην έκτη και τελευταία προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου βρήκε το πάτημα που αναζητούσε από την αρχή και «πέταξε» στα 8,49 μ., σημειώνοντας ακόμη ένα ρεκόρ.

Το σημερινό άλμα είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιήσει από το 2024, όταν έφτασε στα 8,65 μ. και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.

Επόμενος σταθμός για τον Μίλτο Τεντόγλου είναι το Diamond League της Ρώμης.


 

Με πληροφορίες από ertsports

