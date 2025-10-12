ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παγκόσμιο Κύπελλο: Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Δανία με 3-1

Η Εθνικής Ελλάδος βρίσκεται πλέον εκτός «μάχης» για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Δανία με 3-1
Φωτογραφία: Eurokinissi
Με την ήττα της Εθνικής Ελλάδος ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τη Δανία για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να επικρατήσει υπέρ των Δανών, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βάλουν 3 γκολ.

Η Ελλάδα πίεσε για ένα γκολ στο δεύτερο μέρος και τα κατάφερε με τον Χρήστο Τζόλη που σκόραρε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το τελευταίο αυτό αρνητικό αποτέλεσμα, στερεί οριστικά στην Ελλάδα τη δυνατότητα να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ, αφού μένει στους 3 βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, την ώρα που Δανοί και Σκωτσέζοι έχουν από 10.

