Σκωτία - Ελλάδα 3-1: Ηττήθηκε η εθνική στη Γλασκώβη

Επικράτησε η Σκωτία που διεκδίκησε την πρόκριση στο Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1988

Φωτ.: Eurokinissi
Μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, η Σκωτία και η Ελλάδα αντάμωσαν ξανά στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, σήμερα Πέμπτη (9/10, 21:45).

Η Σκωτία επικράτησε της Ελλάδας με 3-1.

Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον Γ' Όμιλο με τη Δανία και τη Λευκορωσία.

Η Σκωτία διεκδίκησε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1988, ξεκινώντας αήττητη τα προκριματικά του 2026, κερδίζοντας τέσσερις βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της εκτός έδρας, εναντίον της Δανίας και της Λευκορωσίας, τον περασμένο μήνα.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε την ίδια ομάδα που νίκησε με συνολικό σκορ 3-1 στα πλέι οφ ανόδου/υποβιβασμού του Nations League τον Μάρτιο, χάνοντας τον πρώτο αγώνα με 1-0 εντός έδρας πριν εξασφαλίσει τη νίκη με 3-0 στον δεύτερο, στο «Χάμπντεν Παρκ».

Στο μεταξύ, «ζωντανή» στο παιχνίδι της απευθείας πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 έμεινε η Φινλανδία, μετά τη σημερινή της ανατροπή και νίκη επί της Λιθουανίας, με 2-1 για τον 7ο όμιλο των προκριματικών της διοργάνωσης.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

  • Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ
  • AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία
  • CAF (Αφρική): Μαρόκο, Τυνησία
  • CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη
  • OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Η Βολιβία, μετά τη Νέα Καληδονία, έγινε η δεύτερη ομάδα που «έκλεισε» θέση στα διηπειρωτικά Play-off.

 
 
