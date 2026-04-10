Ολυμπιακοί Αγώνες 2028: Ξεκίνησε η πώληση εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο - Πόσο κοστίζει το πιο φθηνό

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028 ξεκίνησαν παγκοσμίως την Πέμπτη (9/4).

Την περασμένη εβδομάδα έγινε η προπώληση- σε τοπικό επίπεδο- που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατέρριψε ρεκόρ, δείχνοντας έντονη αρχική ζήτηση για μια διοργάνωση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικά έσοδα.

Η οργανωτική επιτροπή «LA28» ανακοίνωσε ότι πούλησε περισσότερα εισιτήρια στην πρώτη εβδομάδα από κάθε προηγούμενη Ολυμπιάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα, με όλα τα εισιτήρια της αρχικής φάσης να διατίθενται σε κατοίκους των περιοχών του Λος Άντζελες και της Οκλαχόμα Σίτι, παρά τα παράπονα για υψηλές τιμές, χρεώσεις και περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια των 28 δολαρίων- τα φθηνότερα στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων- εξαντλήθηκαν άμεσα, αν και ορισμένοι αγοραστές διαμαρτυρήθηκαν για το συνολικό κόστος, τις επιπλέον χρεώσεις και τη δυσκολία εύρεσης διαθέσιμων θέσεων.

«Η επιτυχία της τοπικής προπώλησης μιλά από μόνη της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LA28, Ρέινολντ Χούβερ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι από το επίπεδο ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού για τα εισιτήρια των Αγώνων».

Ολυμπιακοί Αγώνες 2028: Μέχρι πότε η παγκόσμια διάθεση των εισιτηρίων

Η παγκόσμια διάθεση, γνωστή ως «Drop 1», θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου για όσους επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης και έλαβαν συγκεκριμένα χρονικά «παράθυρα» αγοράς. Εισιτήρια διατίθενται για διάφορα αγωνίσματα, συμπεριλαμβανομένων των τελετών έναρξης και λήξης.

Οι διοργανωτές παραδέχθηκαν ότι ορισμένοι φίλαθλοι υπέστησαν «σοκ τιμών», καθώς μετά την έντονη προβολή των εισιτηρίων των 28 δολαρίων διαπίστωσαν ότι τα φθηνότερα εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα ή ότι ορισμένα αγωνίσματα κοστολογούνται σημαντικά υψηλότερα.

Η Άλισον Κατζ-Μέιφιλντ εξήγησε στο Reuters ότι αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς τα πιο οικονομικά εισιτήρια πάντα εξαντλούνται πρώτα.

«Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν πρόσβαση στα πιο προσιτά εισιτήρια και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει στην προπώληση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα διατεθούν περισσότερα φθηνά εισιτήρια σε επόμενες φάσεις.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2028: Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Η «LA28» δήλωσε ότι συνολικά θα διατεθούν πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια αξίας 28 δολαρίων στο κοινό. Σχεδόν τα μισά εισιτήρια κοστίζουν κάτω από 200 δολάρια, ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα- συμπεριλαμβανομένων τελικών- κάτω από 400 δολάρια. Και περίπου το 5% ξεπερνά τα 1.000 δολάρια.

Η οργανωτική επιτροπή βρίσκεται υπό πίεση να αποδείξει ότι μπορεί να διοργανώσει οικονομικά βιώσιμους Αγώνες χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων, οι οποίοι ενδέχεται να κληθούν να καλύψουν τυχόν υπερβάσεις κόστους.

Η «LA28» έχει δηλώσει ότι ο προϋπολογισμός της, που ξεπερνά τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, θα καλυφθεί κυρίως από έσοδα εισιτηρίων, χορηγίες και υπηρεσίες φιλοξενίας. Η Κατζ-Μέιφιλντ υπογράμμισε ότι οι ισχυρές πωλήσεις εισιτηρίων, σε συνδυασμό με τα έσοδα από χορηγίες και φιλοξενία, αποτελούν θετικό δείγμα για την οικονομική υγεία της διοργάνωσης.

Τέλος, η «LA28» προειδοποίησε τους φιλάθλους να μην αγοράζουν εισιτήρια από ανεπίσημες πλατφόρμες μεταπώλησης πριν την έναρξη του επίσημου προγράμματος μεταπώλησης το 2027, καθώς τα εισιτήρια αυτά ενδέχεται να είναι εικονικά ή άκυρα.

