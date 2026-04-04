Οι φετινοί χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν οι «καθαρότεροι» των τελευταίων 28 χρόνων

Για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, κανένας αθλητής δεν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Περισσότερα από 3.000 δείγματα συλλέχθηκαν από σχεδόν 2.000 αθλητές κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Φεβρουαρίου στο Μιλάνο-Κορτίνα της Ιταλίας, και δεν έχει αναφερθεί καμία παραβίαση κανονισμών αντιντόπινγκ.

Είναι οι πρώτοι χειμερινοί αγώνες από την έκδοση του 1998 στην Ιαπωνία χωρίς θετικό δείγμα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, 31 μετάλλια αφαιρέθηκαν και άλλα 46 ανακατανεμήθηκαν λόγω θετικών ελέγχων ντόπινγκ.

Η έκθεση McLaren, που ανατέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), αποκάλυψε αργότερα ότι η Ρωσία λειτουργούσε ένα κρατικά υποστηριζόμενο πρόγραμμα ντόπινγκ από το 2011 έως το 2015 - περίοδο που περιλαμβάνει τους Θερινούς Αγώνες του 2012 και τους Χειμερινούς του 2014.

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει ακόμη θετικά δείγματα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψει κάποιο στο μέλλον.

Τα δείγματα των αθλητών διατηρούνται για 10 χρόνια ώστε να είναι δυνατός ο επανέλεγχος όταν εμφανίζονται νέες τεχνικές. Αυτό σημαίνει ότι ίσως είναι πρόωρο να χαρακτηριστούν αυτοί οι αγώνες ως οι «καθαρότεροι».

Η αύξηση των ελέγχων πριν από τους αγώνες αποδίδει καρπούς

Ένας λόγος για τη μείωση των θετικών αποτελεσμάτων είναι η σημαντική αύξηση των ελέγχων ενόψει μεγάλων διοργανώσεων.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ελέγχων (International Testing Agency) επιβεβαίωσε ότι το 92% των συμμετεχόντων ελέγχθηκαν τουλάχιστον μία φορά κατά τους έξι μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, με τον γενικό διευθυντή Μπέντζαμιν Κόεν να το χαρακτηρίζει «το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα που έχουμε εφαρμόσει ποτέ».

Οι έλεγχοι πριν από τους αγώνες εντόπισαν επίσης ένα πιθανό θετικό δείγμα.

Η Ιταλίδα αθλήτρια του δίαθλου Rebecca Passler τέθηκε προσωρινά σε αναστολή από την Εθνική Αντιντόπινγκ Αρχή της χώρας της, αφού βρέθηκε θετική σε «Letrozole metabolite bis, methanol» στις 2 Φεβρουαρίου - μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων.

Η λετροζόλη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιπέδων οιστρογόνων και συχνά χορηγείται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Η Passler άσκησε έφεση κατά της αναστολής και της επιτράπηκε να αγωνιστεί στους αγώνες. Η WADA δήλωσε ότι η απόφαση ήταν προσωρινή, με ακρόαση που θα οριστεί από την ιταλική αντιντόπινγκ αρχή (NADO) σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Παλαιότερα ελέγχαμε τους αθλητές μόνο όταν έφταναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα, το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό», δήλωσε ο Cohen στο BBC Sport.

«Παρακολουθούμε τους αθλητές σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - στην πραγματικότητα, στην πιο κρίσιμη περίοδο, όταν προσπαθούν να προκριθούν για τους Ολυμπιακούς.»

«Αυτό δεν γινόταν πριν από 20 χρόνια. Τώρα, πιστεύω ότι οι αθλητές το γνωρίζουν, και θεωρώ ότι αυτός είναι επίσης ο λόγος που βλέπουμε όλο και λιγότερα θετικά δείγματα ντόπινγκ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.»

