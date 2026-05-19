Κάρλος Αλκαράθ: Εκτός Wimbledon λόγω τραυματισμού

Ο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ αποσύρθηκε από το περσινό Barcelona Open μετά από τραυματισμό στον δεξί καρπό, τον οποίο υπέστη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια, ο Ισπανός τενίστας ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει ούτε στο Ρολάν Γκαρός, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του.

«Η αποκατάστασή μου πηγαίνει καλά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι ακόμη έτοιμος να αγωνιστώ. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να αποσυρθώ από τη σεζόν στο γρασίδι, τόσο στο Queen’s όσο και στο Wimbledon», έγραψε ο 23χρονος στο Instagram την Τρίτη.

«Πρόκειται για δύο πραγματικά ξεχωριστά τουρνουά για μένα και θα μου λείψουν πολύ. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ώστε να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό.»

Ο Αλκαράθ ήταν δις κάτοχος του τίτλου στο περσινό Wimbledon Championships, όμως ηττήθηκε στον τελικό από τον μεγάλο του αντίπαλο Jannik Sinner. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο στο Australian Open, καθιστώντας τον, τον νεότερο άνδρα που ολοκλήρωσε το Career Grand Slam.

Ο Ισπανός φιλοδοξούσε να συνεχίσει δυναμικά και το 2026, όμως πλέον θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν στο γρασίδι, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της χωμάτινης περιόδου.

Ο Αλκαράθ επρόκειτο να συμμετάσχει στο Queen's Club Championships, όπου έχει ήδη κατακτήσει δύο τίτλους, πριν από την έναρξη του Wimbledon στις 29 Ιουνίου.

Η απουσία του αναμένεται να του κοστίσει ακόμη περισσότερο βαθμολογικά απέναντι στον Sinner, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης τον περασμένο μήνα και έχει κατακτήσει τα έξι τελευταία τουρνουά Masters 1000, συμπεριλαμβανομένων τριών μέσα στις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

Η απόσυρση του Αλκαράθ από το Wimbledon ανοίγει περισσότερο το ταμπλό και αυξάνει τις πιθανότητες τίτλου για τον Sinner, δεδομένης της κυριαρχίας του τελευταίου στο ATP Tour.

Ωστόσο, ο 24χρονος Ιταλός έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αγωνιστεί σε διοργανώσεις γρασιδιού πριν από το Wimbledon, έπειτα από τους ιδιαίτερα απαιτητικούς τελευταίους μήνες.

Οι τραυματισμοί στον καρπό θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολοι για τους τενίστες, ειδικά όταν δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Ο Αλκαράθ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν ήθελε να επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση ενόψει «μελλοντικών τουρνουά».

Μιλώντας στα Laureus World Sports Awards τον Απρίλιο, πριν ανακοινώσει την απόσυρσή του από το Ρολάν Γκαρός, είχε πει: «Έχω μπροστά μου μια πολύ μεγάλη καριέρα, με πολλά ακόμη χρόνια. Αν πίεζα τον εαυτό μου σε αυτό το Ρολάν Γκαρός, θα μπορούσα να προκαλέσω σοβαρό πρόβλημα για τα επόμενα τουρνουά».

Με πληροφορίες από BBC Sports