Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Μποϊκοτάζ στην Τελετή Λήξης και επίσημη καταγγελία από την Ρουμανία - Η ανάρτηση της Κομανέτσι

Η Ρουμανία προχωράει σε μποϊκοτάζ της τελετής λήξης και επίσημη καταγγελία, εξαιτίας της «ανήθικης» μεταχείρισης που υπέστησαν, όπως υποστηρίζουν, δύο αθλήτριές της κατά τη διάρκεια του τελικού της Ενόργανης Γυμναστικής στις ασκήσεις εδάφους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Άνα Μπαρμπόσου και η Σαμπρίνα Βοϊνέα έμειναν εκτός βάθρου, πίσω από τη Βραζιλιάνα Ρεμπέκα Αντράντε, την Αμερικανίδα σούπερ σταρ Σιμόν Μπάιλς και την συμπατριώτισσά της Τζόρνταν Τσάιλς.

Η Άνα Μπαρμπόσου, 18 ετών, ανακοινώθηκε αρχικά ως η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης, κυματίζοντας ακόμη και τη ρουμανική σημαία στη Bercy Arena, πριν υποβιβαστεί στην τέταρτη θέση μετά από αναπροσαρμογή της βαθμολογίας από τους κριτές της βαθμολογίας της Χιλής.

Όσο για τη Σαμπρίνα Βοϊνέα, που ήρθε πέμπτη, αμφισβήτησε το αποτέλεσμα της χωρίς επιτυχία. «Είχα την καλύτερή μου εμφάνιση, δεν βγήκα από το ταπί, δεν ξέρω γιατί τιμωρήθηκα. Ξέρω ότι άξιζα πολύ καλύτερο βαθμό», είπε η 17χρονη αθλήτρια στον ρουμανικό Τύπο.

Η θρυλική Νάντια Κομανέτσι παρενέβη επίσης στη «συζήτηση» υπερασπιζόμενη τα δύο νεαρά κορίτσια σε μια σειρά μηνυμάτων στο X, ενώ ζήτησε να επανεξεταστεί η απόδοση της Σαμπρίνα Βοϊνεά και να «προστατευτεί η ψυχική υγεία» των αθλητών.

I don’t see the heel touching down.. do you? #sabrinavoinea pic.twitter.com/KZzmj5kcoD

This floor routine needs a review.. we need to protect athletes mental health for being there for them… #sabrinavoinea pic.twitter.com/scyDXvsCto