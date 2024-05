Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ με θρίαμβο επί της Ρεάλ

Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, με θρίαμβο στο Final Four επι της Ρεάλ Μαδρίτης και τελικό αποτέλεσμα 95-80.

Ο πράσινος θρίαμβος για τον «επτάστερο» -πλέον- Παναθηναϊκό ήρθε με σκορ 95-80 επί της Ρεάλ Μαδρίτης - μια εικόνα που διαμορφώθηκε στο τέλος του αγώνα, αφού προηγήθηκε ένα δεκάλεπτο - το τρίτο - ατσάλινης άμυνας των πρασίνων.

Με οδηγό τον -δικαιωμένο, κατά δήλωσή του- Κώστα Σλούκα, που αναδείχθηκε και MVP του μεγάλου τελικού του Final Four, ο Παναθηναϊκός άλλαξε την εικόνα του πρώτου μέρους (όπου στο πρώτο δεκάλεπτο είχε δεχθεί 36 πόντους) και κατέκτησε το έβδομο τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στην ιστορία του. Οι παίκτες των πρασίνων και ο Εργκίν Αταμάν, ο προπονητής της ομάδας, δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη συγκίνησή τους, ξεσπώντας σε δάκρυα χαράς, πριν καν τελειώσει ο αγώνας.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έγραψε νέα, χρυσή σελίδα στη μπασκετική του ιστορία, πιστεύοντας στις δυνατότητές του, όταν λίγοι το έκαναν, ακόμα και στην αρχή της φετινής σεζόν. Χιλιάδες οπαδοί της ομάδας ξεχύθηκαν πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου στους δρόμους της Αθήνας.

It's the moment you've waited for @paobcgr fans... Lift the Trophy HIGH #F4GLORY pic.twitter.com/03bKAOZqBQ

Ergin Ataman has fulfilled his promise and brought back the EuroLeague trophy to Panathinaikos after 1⃣3⃣ years ✊ pic.twitter.com/Tby01KYAzF