Tελικός Final four: Παναθηναϊκός Πρωταθλητής Ευρώπης επί της Ρεάλ με αποτέλεσμα 95-80

Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, αφού κέρδισε στον τελικό του Final Four τη Ρεάλ Μαδρίτης, με σκορ 95-80.

Το αποτέλεσμα δείχνει τη δυναμική του Παναθηναϊκού, που βρέθηκε να χάνει με διψήφιο αριθμό πόντων στην αρχή του αγώνα, κατόρθωσε όμως να επανακάμψει και να νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και δέχθηκε 36 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός όμως βρήκε τον τρόπο να στηριχθεί στην άμυνά του και στην 3η περίοδο του τελικού του Final Four 2024 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα, με αποτέλεσμα να περιορίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης σε 3/16 σουτ, ενώ οι Ισπανοί μετά τα 8/16 τρίποντα του πρώτου ημιχρόνου, είδαν 9 προσπάθειες να καταλήγουν στο σίδερο. Συνολικά, η Ρεάλ μέτρησε 3/7 δίποντα, 0/9 τρίποντα (!), 1/2 βολές, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη και στο σημείο αυτό, κρίθηκε ο αγώνας, ουσιαστικά.

Τα δεκάλεπτα (με πρώτη τη Ρεάλ): 36-25, 54-49, 61-64, 80-95.

Τους πόντους του Παναθηναϊκού πέτυχαν οι: Καλαϊτζάκης 2, Βιλντόσα 3 (1), Σλούκας 24 (4), Παπαπέτρου 4 (1), Γκραντ 11 (2), Ναν 21 (2), Λεσόρ 17, Ερνανγκόμεθ 5, Μήτογλου 8 (2).

Real Madrid was on fire on offense in the first half, but it scored just 7 points in the third quarter.

That ties a EuroLeague Championship Game record low for points in a quarter. pic.twitter.com/aAMliAji95