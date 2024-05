O Μπιλ Μάρεϊ στον τελικό του Final Four: Πολύ πιο «σωματικό το παιχνίδι» στη Euroleague

Στο Βερολίνο, για να παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Euroleague, βρίσκεται ο διάσημος ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ.

Ο διάσημος αστέρας του κινηματογράφου Μπλι Μάρεϊ, που παρακολουθεί μπάσκετ, σχολίασε πως η EuroLeague είναι πολύ πιο δυναμική, σε σχέση με το NBA.

Ο Μπιλ Μάρεϊ, γνωστός από τις ταινίες του όπως το Groundhog Day, το Lost in Translation, αλλά και το Ghostbusters, εντυπωσιάζεται από την έντονη σωματική επαφή που έχουν οι παίκτες της EuroLeague. Ο σταρ παρακολούθησε το Final Four της EuroLeague 2024 από την αρχή, καθώς βρισκόταν στις κερκίδες από τον πρώτο ημιτελικό, την Παρασκευή.

«Λοιπόν, δεν είχα ακούσει αρκετά για τη EuroLeague και είναι πολύ πιο συναρπαστικό, από κοντά», είπε ο Μπιλ Μάρεϊ μιλώντας την Παρασκευή στο επίσημο κανάλι της EuroLeague. «Ακόμα και το να μπεις στο γήπεδο ήταν πολύ διασκεδαστικό. Είναι υπέροχο να περνάς μέσα από όλα τα πλήθη που τραγουδούν και όλους τους ανθρώπους που είναι πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ συναισθηματικοί», είπε ο ηθοποιός. «Και τραγουδούν σε όλο το παιχνίδι. Φωνάζουν σε όλο το παιχνίδι», παρατήρησε για τους οπαδούς - σημειωτέον πως ειδικά την Παρασκευή, το γήπεδο ήταν κατάμεστο από Έλληνες φιλάθλους, τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού.

«Το παιχνίδι είναι πιο σωματικό, νομίζω, από το παιχνίδι του ΝΒΑ. Είναι πολύ πιο σωματικό παιχνίδι και περιμένω ένα κλειστό παιχνίδι», είπε ακόμα. «Μέχρι στιγμής, το σκορ τους αγώνες δεν ήταν κοντά. Θέλω σκυλοκαβγά, θέλω να δω σκυλομαχία», κατέληξε με χιούμορ.

Bill Murray on his #F4GLORY and EuroLeague basketball experience so far 🔉 pic.twitter.com/e8HNc2CxAa