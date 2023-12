Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 29 του και έδωσε συμβουλές για τη ζωή

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους εκατομμύρια θαυμαστές του.

Στις 6 Δεκεμβρίου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 29 του χρόνια και μέσω ενός βίντεο έδωσε μερικές συμβουλές ζωής στους followers του.

«Απολαύστε τη ζωή σας. Είμαι 29 ετών. Η ζωή περνάει γρήγορα. Χαρείτε τη ζωή και περάστε χρόνο με τους αγαπημένους σας», αναφέρει στο βίντεο ο σταρ του NBA.

«Να χαμογελάτε περισσότερο και να είστε χαρούμενοι. Να είστε ταπεινοί», συνεχίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Να είστε ο εαυτός σας. Να χαίρεστε τη ζωή», καταλήγει στο μήνυμα του προς τον κόσμο, ευχαριστώντας παράλληλα και για τις ευχές.

Thank you for all the calls, messages and the cake 🤣🙏🏾🙏🏾 MORE LIFE!!!! pic.twitter.com/boOCRdQmS7