Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέκτησε ποσοστό των Brewers, της ομάδας μπέιζμπολ του Μιλγουόκι.

«Αυτό είναι απίστευτο», δήλωσε ο MVP του NBA, σε συνέντευξη Τύπου στην οποία εμφανίστηκε φορώντας τη φανέλα της ομάδας μπέιζμπολ με το Νο 34. «Αυτό είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για ένα παιδί από τα Σεπόλια, γιο μεταναστών. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα βρεθώ σε αυτή τη θέση», συμπλήρωσε.

«Είναι τιμή μας που ο Γιάννης μπήκε στην ομάδα των επενδυτών των Brewers», δήλωσε ο βασικός μέτοχος της ομάδας, Μαρκ Ατανάσιο. «Είναι σπουδαίος αθλητής και ένας πραγματικός τοπικός ήρωας με παγκόσμια αναγνώριση», συμπλήρωσε.

Η κίνηση αυτή του Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε ένα μήνα αφότου βοήθησε τους Μπακς να αναδειχθούν πρωταθλητές του NBA για πρώτη φορά έπειτα από 50 χρόνια, αλλά ο Αντετοκούνμπο και ο Ατανάσιο δήλωσαν ότι η μεταξύ τους συμφωνία οριστικοποιήθηκε τον Μάιο.

Ο 27χρονος εξήγησε ότι και οι δύο πλευρές δεν το ανακοίνωσαν τη στιγμή που έκλεισε η συμφωνία, γιατί εκείνη την περίοδο οι Μπακς έπαιζαν στα πλέι οφ του NBA, αλλά και επειδή οι Brewers έπαιζαν στην αρχή της σεζόν του μπέιζμπολ.

Ο Αντετοκούνμπο είναι ο πρώτος ατομικός επενδυτής που προστίθεται στην ομάδα των ιδιοκτητών των Brewers από τη στιγμή που ο Ατανάσιο απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, το 2005.

Welcome to the Crew, Giannis Antetokounmpo!



This afternoon, Giannis and the Brewers announced that the 2-time MVP is joining our ownership team.

@Giannis_An34 | #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/vatZKVeN3a